Компания «ПМ-Композит» запустила в ОЭЗ «Тольятти» тестовое производство
3 апреля 2019 14:35
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Основной вид деятельности ООО «ПМ-Композит» - полимербетонное и прессовое производство изделий из композиционных материалов. Компания разработала авторскую линейку кухонных моек при участии датского дизайнера и уже выпустила пробную партию продукции. В перспективе здесь будут производить широкий ассортимент продукции: мебель для кухонь и ванных комнат, столешницы и подоконники, элементы отделки и декора, а также дорожные знаки, пешеходные ограждения, возвратную тару, и, безусловно, важную часть портфеля продуктов завода займут поставки на предприятия автомобильной отрасли. Сегодня на заводе работает 15 сотрудников, всего предстоит трудоустроить 128 человек.
На полную проектную мощность компания планирует выйти к концу 2019 года.
«Условия, созданные в особой экономической зоне для резидентов, позволяют инвесторам сосредоточить все усилия, включая материальные ресурсы, на достижении главной цели – открытие предприятия. Именно благодаря такой поддержке нам удалось построить завод в кратчайшие сроки. Сегодня производство «ПМ-Композит» готово к запуску.
Современное европейское оборудование гарантирует высокое качество нашей продукции, которая используется в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобильной, железнодорожной, энергетической, строительной. Большинство из них представлены на территории Самарской области, что обещает широкий рынок сбыта и экономию затрат на логистике», - отметил генеральный директор ООО «ПМ-Композит» Георгий Макаров.
Новое производство продолжит развитие химической отрасли, которая уже представлена на территории ОЭЗ. Так, компания «Праксайр Самара» с 2015 года осуществляет заправку емкостей промышленными и специальными газами, планируется к открытию завод по изготовлению многослойных полимерных пленок и продукции из них. Кроме того, «ПМ-Композит» обещает занять свою нишу в производстве строительных и отделочных материалов.
Добавим, что предприятие «ПМ-Композит» стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ «Тольятти». В текущем году их перечень обещает пополниться - на площадке готовятся к запуску еще два производства, которые сегодня находятся в завершающей стадии строительства.
«Профиль предприятий и номенклатура продукции резидентов ОЭЗ заметно расширяются. Это, несомненно, позитивная тенденция. И если поначалу на нашу площадку заходили преимущественно производители автокомпонентов, то сегодня здесь активно формируются химический и фармацевтический кластеры, развивается строительное направление. Наша задача – обеспечить условия для комфортной и эффективной реализации любых проектов на территории ОЭЗ, с которой мы, как мне кажется, успешно справляемся. Доказательство тому – тестовый запуск завода компании «ПМ-Композит», руководству которого мы желаем процветания и внушительных объемов производства, – отметил генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев, сообщает oeztlt.ru/ru/.
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