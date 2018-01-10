Компания «Директ Бизнес Солюшн» официально получила статус нового резидента ТОР «Тольятти»

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Сегодня, 10 января, в Тольятти подписано соглашение с резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» компанией ООО «Директ Бизнес Солюшн». Заявленный объём инвестиций – 500 млн. рублей, количество новых рабочих мест, которые появятся в городском округе Тольятти, 1590.Привлечение инвестиций в регион – один из главных приоритетов, которые определил врио губернатора Самарской областис целью создания благоприятных инвестиционных условий в области. При поддержке Главы региона ведется системная работа по привлечению инвесторов в область. В настоящее время уже заключены соглашения о сотрудничестве с крупными высокотехнологичными государственными компаниями («Ростех», «Союзмаш»), а также запланировано подписание ряда инвестиционных соглашений с другими компаниями-инвесторами. Федеральная поддержка при должной мобилизации ресурсов на уровне региона позволит усилить инновационную составляющую экономики региона, придать новый вектор развитию Самарской области.На территории Тольятти компания-резидент будет реализовывать инвестиционный проект «Разработка и вывод на рынок мультиплатформы клиентского сервиса с интеллектуальной обработкой обращений», в ходе которого планируется выведение на рынок мультиплатформы, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом.Генеральный директор ООО «Директ Бизнес Солюшн»озвучила требования компании к потенциальным сотрудникам: «Наша целевая аудитория довольно обширна,Для того, чтобы работать у нас, вам необходимо обладать компьютерными навыками, уметь общаться с людьми, и, конечно, приветствуется наличие специфических знаний в области технологий, IT-сферы, иностранных языков. Приоритета в каких-то специальностях или профессиях нет – наша работа подойдет всем».Также Екатерина Осина отметила, что сотрудников в процессе работы будут непрерывно обучать, позволяя подготовиться к дальнейшему карьерному росту. Ведь для этих целей в компании есть тренерский отдел из 150 человек. Полностью закрыть вакансии (1590 человек) планируется в течение четырех лет.По состоянию на 10 января 2018 года с 21 компанией заключены соглашения об осуществлении деятельности на ТОР «Тольятти», 18 из которых уже включены в реестр резидентов ТОР, созданных на территориях моногородов (ООО «АКОМ-Индастриал», ООО «БИА», ООО «СП «Граниферт», ООО «ТОР ТЗПО», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА», «Металлист-Тольятти», ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС», ООО «АКТИВ ТМК», ООО «ГРАН ЛИМИТЕД», ООО «НТЦ Евровент», ООО «Завод КПД», ООО «КФ «Сласти», ООО «БИСКО ТТИ», ООО МЦ «Губерния», ООО «КОЛОРАНТ-Т»).В ближайшее время федеральный реестр пополнится еще тремя резидентами, с которыми заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОР «Тольятти» (ООО «ЛЕВАНТО», ООО Мясокомбинат «Лада» и ООО «Директ Бизнес Солюшн»).Общий объём инвестиций по 21 компании составляет 4 420 млн. рублей с планом создания 3,4 тыс. рабочих мест.По состоянию на 10 января 2018 года из 93 резидентов, включенных в реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов России, 18 резидентов ТОР «Тольятти», 17 – «Набережные Челны», 8 – в ТОР «Гуково», 7 – в ТОР «Кумертау», сообщает пресс-служба облправительства.