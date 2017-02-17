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Новости /  Новости Тольятти  

Изменения в действующий Генплан Тольятти вносились думой обоснованно

17 февраля 2017 11:55
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Об этом сообщил пресс-центр думы Тольятти.

На заседании тольяттинского парламента 15 февраля снова затрагивалась тема корректировки Генплана. В ноябре 2016 года депутаты утвердили проект изменений, подготовленный мэрией г.о.Тольятти. В рамках упомянутого документа поменялось зонирование более десятка земельных участков, при этом ни со стороны общественности города, ни по линии надзорного ведомства возражений не поступало. Ничьи права указанным решением Думы не нарушаются, принималось оно в полном соответствии с действующим законодательством. Поэтому большинство депутатов не согласилось с доводами прокуратуры, выступившей за отмену ноябрьского решения думы.

Голосуя 9 ноября за внесение изменений в действующий Генплан, депутаты, в том числе, готовили почву для реализации масштабного проекта, анонсированного нашим прославленным земляком и связанного с освоением территории «Прибрежного парка». В этом же пакете перечислялись земельные участки, касающиеся мкр. Жигулевское море и территории так называемого «Певческого поля» в Комсомольском районе; менялись зоны участков на территориях вдоль улицы Революционной, а также за Московским проспектом. Однако прокуратура «выхватила» из документа лишь один земельный участок. Речь идет о базе отдыха «Золотой берег». На карте функционального зонирования для территории, на которой размещается данный объект, в ноябре была установлена «зона делового общественного и коммерческого назначения».

В своем протесте и.о. прокурора города указывает на то, что вид разрешенного использования - размещение и эксплуатация баз отдыха - в общественно-деловых зонах действующих Правилах землепользования и застройки отсутствует. По мнению надзорного ведомства, смена зонирования влечет за собой невозможность эксплуатации базы отдыха. Между тем, следует понимать, что функциональное зонирование в Генплане не определяет виды разрешенного использования земельных участков. Правила землепользования и застройки должны соответствовать Генплану, тогда как обратной зависимости действующее законодательство не предусматривает. Символично, что мэр также счел выводы прокуратуры необоснованными, о чем уведомил депутатов в заключении, присланном в думу.

Кроме того, Градостроительный кодекс предусматривает: земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без ограничений по сроку приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. Более того, определение функциональных зон, исходя из фактического землепользования, законодательством не предусмотрено. Напротив, согласно Градостроительному кодексу, утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон. Данная позиция поддержана и Верховным Судом РФ.
Незыблемой и безупречной является позиция думы г.о.Тольятти и с точки зрения процедуры оценки регулирующего воздействия. С недавних пор такая оценка стала обязательной для проектов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. В прошлом году депутаты торопили чиновников с принятием соответствующего нормативного правого акта, так как из норм областного законодательства вытекала конкретная «точка отсчета» для нововведения с процедурой оценки, а именно 12 ноября. До установления уполномоченного органа и определения Порядка, процедура оценки регулирующего воздействия в Тольятти была невозможна. Между тем, решение думы г.о.Тольятти по внесению изменений в Генплан принималось до вступления в силу нормы об оценке регулирующего воздействия.
Важный нюанс: изменения в Генплан принимались после проведения публичных слушаний, участники этот пакет поправок одобрили.

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