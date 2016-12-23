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Новости /  Новости Тольятти  

Избран председатель совета ТПП Тольятти

23 декабря 2016 11:20
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Им стал Анатолий Волошин.

Совет Торгово-промышленной палаты Тольятти возглавил Анатолий Волошин. Его избрание состоялось 22 декабря.

Ранее он являлся главой Эл-Банка, у которого в мае 2016 года была отозвана лицензия. Кроме того, Анатолий Волошин - почетный гражданин Тольятти, почетный благотворитель Тольятти, Председатель Общественного совета при У МВД города.

Официальный протокол заседания ожидается завтра, пишет СитиТраффик.

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