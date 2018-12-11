Ищи, кому выгодно: власти Тольятти сдают городское имущество по цене в 40 раз ниже рыночной

108

Руководство города, чей муниципальный долг равен примерно 6 млрд рублей, устраивает аттракцион невиданной щедрости, сдавая теплосети двух районов Тольятти в аренду энергетикам буквально за копейки. Так, цена аренды сетей Центрального и Комсомольского районов города для ПАО "Т Плюс" в 2019 году составит 2,6 млн рублей в месяц, или около 32 млн рублей в год. В то же время частная компания ОАО "ТЕВИС" сдает тем же энергетикам сети в соседнем, Автозаводском, районе в 40 раз дороже — за 1,3 млрд рублей в год.Причин, по которым это происходит, может быть как минимум две. Возможно, все традиционно: чиновники администрации не способны эффективно работать. В то время, как менеджеры ТЕВИСа зарабатывают для своей компании прибыль, руководство города наращивает 6-миллиардный муниципальный долг.В таком случае сотрудникам администрации пора отправиться к ТЕВИС на обучение эффективному менеджменту. Или уволиться.Но, возможно, дело не только в неспособности чиновников грамотно управлять городским имуществом. Как известно, господин Анташев трудился в ПАО "Т Плюс", а при увольнении оттуда получил "золотой парашют" в несколько миллионов рублей.Примечательно, что бонус бывшие работодатели ему выплатили, когда он уже занимал пост главы города, что, кстати, несколько противоречит закону.Наблюдатели не исключают, что лояльность главы города по отношению к ПАО "Т Плюс" при сдаче муниципального имущества может быть связана с упоминаемыми событиями.Как бы то ни было, депутатов ТГД наверняка заинтересует тот факт, что муниципальное имущество в разных районах Тольятти имеет 40-кратную разницу в ценности, и город недополучает ежегодно как минимум 1,3 миллиарда рублей.