Ищи, кому выгодно: власти Тольятти сдают городское имущество по цене в 40 раз ниже рыночной
11 декабря 2018 18:39
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Руководство города, чей муниципальный долг равен примерно 6 млрд рублей, устраивает аттракцион невиданной щедрости, сдавая теплосети двух районов Тольятти в аренду энергетикам буквально за копейки. Так, цена аренды сетей Центрального и Комсомольского районов города для ПАО "Т Плюс" в 2019 году составит 2,6 млн рублей в месяц, или около 32 млн рублей в год. В то же время частная компания ОАО "ТЕВИС" сдает тем же энергетикам сети в соседнем, Автозаводском, районе в 40 раз дороже — за 1,3 млрд рублей в год.
Причин, по которым это происходит, может быть как минимум две. Возможно, все традиционно: чиновники администрации не способны эффективно работать. В то время, как менеджеры ТЕВИСа зарабатывают для своей компании прибыль, руководство города наращивает 6-миллиардный муниципальный долг.
В таком случае сотрудникам администрации пора отправиться к ТЕВИС на обучение эффективному менеджменту. Или уволиться.
Но, возможно, дело не только в неспособности чиновников грамотно управлять городским имуществом. Как известно, господин Анташев трудился в ПАО "Т Плюс", а при увольнении оттуда получил "золотой парашют" в несколько миллионов рублей.
Примечательно, что бонус бывшие работодатели ему выплатили, когда он уже занимал пост главы города, что, кстати, несколько противоречит закону.
Наблюдатели не исключают, что лояльность главы города по отношению к ПАО "Т Плюс" при сдаче муниципального имущества может быть связана с упоминаемыми событиями.
Как бы то ни было, депутатов ТГД наверняка заинтересует тот факт, что муниципальное имущество в разных районах Тольятти имеет 40-кратную разницу в ценности, и город недополучает ежегодно как минимум 1,3 миллиарда рублей.
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