Городской слёт детских организаций пройдет в Тольятти

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19 мая в 14.00 состоится городской слёт детских организаций, посвященный празднованию 95-летия пионерского движения. В городском слёте примут участие представители детских и молодежных объединенийг.о. Тольятти.Приглашенные гости: представители Думы городского округа Тольятти, педагогическая и родительская общественность, представители СМИ.Открытие слёта начнётся с торжественной линейки, в ходе которой будет представлена презентация деятельности пионерских объединений, пройдёт вручение благодарственных писем и награждение участников городского смотра-конкурса «Лучшее детское объединение» и участников конкурса социальных видеороликов на экологическую тематику «Эко ФЕСТ. Под крылом Совы». Затем пройдёт городской парад детских организаций «Тверже шаг пионерия!» и завершится слёт игровой программой для детей «Праздник Пионерии, дружбы и добра».