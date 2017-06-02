Гастрономический фестиваль «Рыба моя» в Тольятти перенесли на 10 июня
2 июня 2017 11:42
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Такое решение было принято накануне, 31 мая, на совещании в администрации Тольятти.
Управление международных и межрегиональных связей администрации города, которое является организатором фестиваля, отправляло запрос в тольяттинскую гидрометобсерваторию, чтобы узнать прогноз специалистов на ближайшие выходные. Ведь изначально конкурс «Рыбацкая кухня» планировалось проводить 3-го числа, то есть в субботу.
Но синоптики по поводу ближайших выходных говорят, что, к сожалению, ожидается выход очередного атлантического циклона, поэтому будет неустойчивая ненастная погода, временами — небольшие умеренные дожди. При этом столбик термометра в ночные часы будет находиться на уровне + 8 — +13 градусов, а в дневные — от +12 до 17 градусов. Ветер будет западным, северо-западным, порывистым.
В субботу и воскресенье временами ожидается небольшой умеренный дождь.
В управлении международных и межрегиональных связей хотят, чтобы гостям фестиваля «Рыба моя» было комфортно на Певческом поле, поэтому для проведения праздника выбрали 10 июня. И предстоящее мероприятие по-прежнему будет посвящено 280-летию Ставрополя-Тольятти.
Тем временем, партнёры фестиваля уже подготовили свои подарки. К примеру, ООО «АРТ ОКО» изготовило несколько объектов из пенопласта, около которых гости «Рыбы моей» смогут сфотографироваться 10 июня, пишет "День города"
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