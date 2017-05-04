Фестиваль «Я люблю науку» собрал в Тольятти 4000 участников

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Около 4000 человек стали участниками фестиваля «Я люблю науку», который прошел в конце апреля во Дворце творчества детей и молодежи г.Тольятти. Это школьники, их родители, учителя химии, физики, математики и другие любители науки.В течение двух дней участники фестиваля изучали в теории и на практике химические и физические явления, проводили опыты и участвовали в квестах и играх. Яркие эксперименты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками и трансформатором Тесла зрители увидели в рамках двух научных шоу - «Битва наук. Химия vs физика» и «Лаборатория чудес», премьера которых состоялась на фестивале в Тольятти. На викторинах «Нефтехимия: очевидное и невероятное» и «Таблица Менделеева» ребята обсуждали великие химические открытия, узнавали о деятельности известных ученых-химиков и разоблачали мифы о коварстве всего химического.Одним из ключевых мероприятий фестиваля стала интерактивная программа «Открытая химическая лаборатория». На практическом занятии школьники, одетые в специальные халаты, защитные очки и перчатки, ставили эксперименты. За выполнение опытов разной сложности они получали определенное количество баллов, которые в конце программы могли обменять на оборудование для домашней химической лаборатории: колбы и пробирки, защитные очки и горелки, шпатели и пинцеты.Еще одним центральным мероприятием фестиваля стал мастер-класс «Нефть. Искусство превращений». Здесь школьники не только в теории узнали, как добывается и перерабатывается нефть и какие полезные вещи и материалы сделаны из нефти и газа, нои смогли повторить весь процесс на практике с помощью специальных установок. В частности, на учебной установке нефтеперегонки под руководством наставников ребята самостоятельно получили из нефти отдельные фракции.