Фестиваль «Весенняя пора – 2018»: открыт приём заявок на участие!
15 января 2018 16:45
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Номинации конкурса: «Вокальное искусство», «Хореография», «КВН и СТЭМ», «Игра на музыкальных инструментах», «Художественное слово», «Театральное искусство», «Журналистика», «Оригинальный жанр», «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство». Главная номинация – «Лучшая школьная программа».
Заявки на участие в фестивале принимаются с 16 января по 1 февраля 2018 года.
Адрес: ул. Гагарина, 4, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», каб. Э-105, тел.: 22-91-10 или E-mail:cvd@tolgas.ru (с пометкой «Название и номер школы, фестиваль «Весенняя пора-2018»).
Координаты организаторов фестиваля:
Адрес: ул. Гагарина 4, каб. Э-105, тел. (8482) 22-91-10.
Председатель жюри - Ярослав Михайлович Кузьмин, тел. (8482) 22-91-10.
Организатор фестиваля Центр внеучебной деятельности ПВГУС, тел. (8482) 22-91-10 Специалисты по работе с участниками: Юлианна Славина, Анна Соколова, Любовь Корнилова тел. 8909-365-61-91 (корпоративный сотовый телефон), электронная почта -cvd@tolgas.ru, сообщает пресс-служба ПВГУС.
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