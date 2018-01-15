Фестиваль «Весенняя пора – 2018»: открыт приём заявок на участие!

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. Юбилейный конкурс станет творческой площадкой для школьников старше 13 лет. Ежегодно члены жюри, в состав которого входят вокалисты, хореографы, специалисты в области декоративно-прикладного искусства, театрального искусства и СМИ, из года в год оценивают около тысячи номеров. Третий год подряд к творческим коллективам школ городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский присоединяются творческие коллективы города Жигулевск.«Вокальное искусство», «Хореография», «КВН и СТЭМ», «Игра на музыкальных инструментах», «Художественное слово», «Театральное искусство», «Журналистика», «Оригинальный жанр», «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство». Главная номинация – «Лучшая школьная программа».Заявки на участие в фестивале принимаются с 16 января по 1 февраля 2018 года.Адрес: ул. Гагарина, 4, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», каб. Э-105, тел.: 22-91-10 или E-mail:cvd@tolgas.ru (с пометкой «Название и номер школы, фестиваль «Весенняя пора-2018»).Координаты организаторов фестиваля:Адрес: ул. Гагарина 4, каб. Э-105, тел. (8482) 22-91-10.Председатель жюри - Ярослав Михайлович Кузьмин, тел. (8482) 22-91-10.Организатор фестиваля Центр внеучебной деятельности ПВГУС, тел. (8482) 22-91-10 Специалисты по работе с участниками: Юлианна Славина, Анна Соколова, Любовь Корнилова тел. 8909-365-61-91 (корпоративный сотовый телефон), электронная почта -cvd@tolgas.ru, сообщает пресс-служба ПВГУС.