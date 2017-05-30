"Джи Эм-АвтоВАЗ" возобновил работу после вынужденного простоя

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Как сообщалось ранее, с 17 мая конвейер СП остановился, так как поставщик ООО "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих изделий.По итогам четырех месяцев 2017 г. продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2% и составили 9526 автомобилей.Фото avtosreda.ru