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Дмитрий Азаров провел в Москве рабочую встречу с министром спорта России Павлом Колобковым

3 ноября 2017 13:31
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Дмитрий Азаров провел в Москве рабочую встречу с министром спорта России Павлом Колобковым Стороны обсудили подготовку региона к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Стороны обсудили подготовку региона к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Глава Самарского региона Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Москве. Вчера врио Губернатора встретился с Министром спорта России Павлом Колобковым. Стороны обсудили подготовку региона к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года и строительство спортивных объектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Павел Колобков поздравил Дмитрия Азарова с недавним назначением временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области и пожелал ему успехов в работе на новом посту.

Глава региона сообщил о том, как в Самарской области проходит подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу. «Всем известно о некоторых проблемах, которые были со стадионом «Самара Арена», но сегодня строительство идёт ускоренными темпами, – сказал Дмитрий Азаров по итогам встречи. – Мы обсудили с Министром весь график, технологический цикл проведения работ на стадионе, поговорили о возведении тренировочных площадок и размещении баз команд. Проект стадиона – непростой, и был не в полной мере оценён на начальной стадии. Это создало проблемы на стартовом этапе, сегодня они преодолены. Для нас была очень важна поддержка Правительства Российской Федерации, Минспорта России и Оргкомитета «Россия-2018». На мой взгляд, все самые сложные этапы позади. Осуществляется ежедневный контроль за исполнением работ на стадионе и других объектах. Это помогает нам навёрстывать время и вселяет уверенность в том, что все работы будут выполнены в срок. Тестовый матч на стадионе пройдёт в апреле, к этому времени всё должно быть готово».

Врио Губернатора добавил, что на загрузку стадиона после Чемпионата мира по футболу будет влиять успешное выступление самарской команды «Крылья Советов»: «10-15 лет назад «Металлург» был самым посещаемым стадионом Восточной Европы. В Самаре очень любят футбол, но многое будет зависеть от достижений клуба. Мы в свою очередь будем создавать комфортные и безопасные условия для посещения стадиона», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Также глава региона сообщил, что стадион «Самара Арена» может стать кандидатом на проведение матча за Суперкубок России 2018 года.
В ходе встречи были также затронуты вопросы строительства в Самарской области спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы. В частности, в 2018 году планируется возведение плавательного бассейна в поселке Стройкерамика Волжского района. Дмитрий Азаров также заручился поддержкой Минспорта в вопросе строительства бассейна в Кинельском районе. «В предыдущие годы Министерство спорта Российской Федерации очень помогло нам при строительстве ФОКов, небольших объектов, в том числе с искусственным льдом, – отметил глава региона. – Но учитывая запросы общественности, на ближайшие годы мы сконцентрируемся на создании именно бассейнов».
Есть ещё один знаковый для области проект, который может быть поддержан Минспортом – это строительство легкоатлетического манежа и гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Объект планируется построить в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
Дмитрий Азаров поблагодарил Павла Колобкова за конструктивную беседу и поддержку в реализации проектов Самарской области.


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