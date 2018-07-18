Дмитрий Азаров осмотрел проект благоустройства набережной Тольятти

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Он включает в себя пешеходные зоны, велопрокат, спортивные и детские площадки, зоны массовых мероприятий, планируется развитие территории прибрежного парка.Глава региона акцентировал внимание на том, что при реализации проекта необходим комплексный подход: нужно продумать возможную организацию движения транспорта, варианты для активного отдыха, соблюсти и исторический контекст - историю города Тольятти и Ставрополя, передает пресс-слудба департамента информационной политики СО.