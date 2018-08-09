Дмитрий Азаров обсудил с работниками технического музея Тольятти концепцию его развития

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В среду, 8 августа, в завершение насыщенного рабочего дня в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров посетил технический музей имени К.Г.Сахарова.Музей был открыт в 2001 году предприятием "АвтоВАЗ". В 2014 году его передали на баланс муниципалитета. Сегодня это крупнейший музей военной техники в регионе. Он занимает 3-е место по туристической привлекательности в Самарской области.Здесь собрано более 450 экспонатов космической, автомобильной, авиационной, железнодорожной, военной промышленности. И главное украшение экспозиции - подводная лодка Б-307.Есть здесь и различные виды танковой техники, причем некоторые танки вполне работоспособны. Музею в качестве волонтеров помогают молодые люди с опытом военной службы. Глава региона поблагодарил их за нужную работу, вклад в патриотическое воспитание молодежи.В музее находится картинг-центр, где можно кататься даже зимой, а также ангар с экспериментальными вазовскими автомобилями, не выпущенными в широкое производство. Также в музее есть железнодорожное депо и космическая техника.Глава региона обсудил с командой музейщиков и представителями профильных подразделений перспективы развития музейного пространства, пишет Волга Ньюс.Фото: Андрей Савельев