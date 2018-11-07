Дмитрий Азаров и Игорь Комаров открыли новый цех завода “Росскат” в Тольятти
7 ноября 2018 18:08
120
“Росскат” — предприятие полного цикла. Оно осуществляет металлургическую переработку меди, прокат медной катанки и непосредственное изготовление кабельно-проводниковой продукции. Завод входит в число лидеров среди производителей обмоточных проводов с бумажной изоляцией из медной и алюминиевой катанки. Такой тип провода используется для производства обмоток силовых масляных трансформаторов. Предприятие обеспечивает данной продукцией ООО “Тольяттинский трансформатор”, АО “Электрощит” и другие заводы. Ежегодно предприятие обеспечивает нефтяным кабелем ключевые предприятия нефтяной и сервисной отрасли: “Роснефть”, “Газпромнефть”, “Нефтиса”, “Русснефть”, “Римера”, “Борец”, “НОВОМЕТ” и многие другие.
В прошлом году стартовала федеральная программа по развитию производительности труда в регионах, разработанная Минэкономразвития. “Росскат” участвует в этом проекте, расширяя и модернизируя свое производство. Так 7 ноября на предприятии состоялось торжественное открытие нового цеха по производству медных токопроводящих сплавов мощностью до 12 тыс. тонн продукции в год.
«Это производство предназначено для отработки новых технологий импортозамещения и с экспортным потенциалом, — пояснил генеральный директор предприятия Николай Таран. — Объем инвестиций в проект составляет более 1 млрд рублей. Было создано 300 рабочих мест».
Губернатор отметил, что Тольятти остаётся зоной особого внимания президента РФ, федерального и регионального правительства. «Мне особенно отрадно, что новое производство, новые рабочие места создаются здесь, в Тольятти. В городе, который переживает сегодня свое четвертое рождение, — сказал Дмитрий Азаров. — Город избавляется от монозависимости. Открытие каждого нового производства создает импульсы опережающего развития экономики Тольятти».
В 2019 году на территорию опережающего развития Тольятти планируется перенести часть производства кабельного питерского завода ПК “Севкабель”, который вместе с “Росскатом” входит в единое производственное объединение “Росскат-Севкабель-Нефтесервис”. Это позволит создать в городе ещё 700 рабочих мест.
Таким образом, благодаря компании “Росскат”, в Тольятти только этим предприятием будет создана тысяча новых рабочих мест.
«Реализация этого проекта в Тольятти говорит о работе руководства Самарской области, выборе приоритетов в развитии региона и, самое главное, о результативности проводимой работы по созданию новых рабочих мест, ухода Тольятти от статуса моногорода», — подчеркнул Полпред Президента Игорь Комаров.
После приветственных слов Губернатор, Полпред и гендиректор завода вместе запустили в работу конвейерную ленту нового цеха.
Также во время рабочего визита в Тольятти Губернатор Дмитрий Азаров и Полпред Игорь Комаров посетили ПАО “КуйбышевАзот”. В июле 2018 года там было запущено высокотехнологичное производство аммиака. Инвестиции в проект составили 20 млрд рублей. С открытием нового производства на заводе было дополнительно создано 28 рабочих мест, а выбросы вредных веществ в атмосферу составляют в 5 раз меньше минимального норматива, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
494
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
236
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1228
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1772
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1814
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2092
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1472
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1443
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1955
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2251
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2379
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4308
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4464
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4529
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
5480
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3907
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4608
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4004
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4519
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4135
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4382
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4237
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3977
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3383
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3990
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12157
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4554
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3495
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3115
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3614
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
664
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
741
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
728
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
746
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
677
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1326
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
67
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
246
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1040
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1405
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1467
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2592
Мероприятия