Дмитрий Азаров и Игорь Комаров открыли новый цех завода “Росскат” в Тольятти

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“Росскат” — предприятие полного цикла. Оно осуществляет металлургическую переработку меди, прокат медной катанки и непосредственное изготовление кабельно-проводниковой продукции. Завод входит в число лидеров среди производителей обмоточных проводов с бумажной изоляцией из медной и алюминиевой катанки. Такой тип провода используется для производства обмоток силовых масляных трансформаторов. Предприятие обеспечивает данной продукцией ООО “Тольяттинский трансформатор”, АО “Электрощит” и другие заводы. Ежегодно предприятие обеспечивает нефтяным кабелем ключевые предприятия нефтяной и сервисной отрасли: “Роснефть”, “Газпромнефть”, “Нефтиса”, “Русснефть”, “Римера”, “Борец”, “НОВОМЕТ” и многие другие.В прошлом году стартовала федеральная программа по развитию производительности труда в регионах, разработанная Минэкономразвития. “Росскат” участвует в этом проекте, расширяя и модернизируя свое производство. Так 7 ноября на предприятии состоялось торжественное открытие нового цеха по производству медных токопроводящих сплавов мощностью до 12 тыс. тонн продукции в год.«Это производство предназначено для отработки новых технологий импортозамещения и с экспортным потенциалом, — пояснил генеральный директор предприятия Николай Таран. — Объем инвестиций в проект составляет более 1 млрд рублей. Было создано 300 рабочих мест».Губернатор отметил, что Тольятти остаётся зоной особого внимания президента РФ, федерального и регионального правительства. «Мне особенно отрадно, что новое производство, новые рабочие места создаются здесь, в Тольятти. В городе, который переживает сегодня свое четвертое рождение, — сказал Дмитрий Азаров. — Город избавляется от монозависимости. Открытие каждого нового производства создает импульсы опережающего развития экономики Тольятти».В 2019 году на территорию опережающего развития Тольятти планируется перенести часть производства кабельного питерского завода ПК “Севкабель”, который вместе с “Росскатом” входит в единое производственное объединение “Росскат-Севкабель-Нефтесервис”. Это позволит создать в городе ещё 700 рабочих мест.Таким образом, благодаря компании “Росскат”, в Тольятти только этим предприятием будет создана тысяча новых рабочих мест.«Реализация этого проекта в Тольятти говорит о работе руководства Самарской области, выборе приоритетов в развитии региона и, самое главное, о результативности проводимой работы по созданию новых рабочих мест, ухода Тольятти от статуса моногорода», — подчеркнул Полпред Президента Игорь Комаров.После приветственных слов Губернатор, Полпред и гендиректор завода вместе запустили в работу конвейерную ленту нового цеха.Также во время рабочего визита в Тольятти Губернатор Дмитрий Азаров и Полпред Игорь Комаров посетили ПАО “КуйбышевАзот”. В июле 2018 года там было запущено высокотехнологичное производство аммиака. Инвестиции в проект составили 20 млрд рублей. С открытием нового производства на заводе было дополнительно создано 28 рабочих мест, а выбросы вредных веществ в атмосферу составляют в 5 раз меньше минимального норматива, передает пресс-служба облправительства.