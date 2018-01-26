День студента по русским традициям: В ПВГУС с размахом отпраздновали День российского студенчества
26 января 2018 15:26
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А на сцене, тем временем, гостей развлекали русско-народные герои Любава (Любовь Корнилова) и Русский князь (Роман Верховых). Поведение непослушной Любавы было из ряда вон выходящее: девушка не хотела учиться, плохо себя вела и всё время твердила: «Хочу мужа богатого, да квартиру с машиной!». Русский князь, отнюдь, призывал девушку к благоразумию, одергивал непослушную гостью нашего университета и учил хорошим манерам. В перерывах их бурных восклицаний и споров на сцене выступали с творческими номерами приглашенные коллективы и студенты ПВГУС. Танцевальный коллектив «Феерия» задорно и живо исполнил русско-народный танец. Гости также увидели футбольный фристайл и даже попробовали сделать самостоятельно несколько трюков с мячом. Ну и какой праздник без песни? Русские народные, заводные, хороводные в этом году исполняли Алена Наумова и Юлия Нагорная.
В рамках праздничного концерта состоялось торжественное награждение студентов, достигших выдающихся успехов во внеучебной деятельности, руководителей студенческих объединений. Ректор университета, доктор экономических наук, профессор Лидия Ивановна Ерохина вручила почётные грамоты руководителю спортивно-туристского клуба «Вертикаль» Дмитрию Верясову, председателю Совета студентов и аспирантов Кристине Корнеевой, руководителю волонтёрского движения университета Виктории Беляевой и руководителю студенческого спортивного клуба «Космос» Виктории Чистяковой. И поздравила всех студентов с их праздником.
Не только организаторы праздника – коллектив Центра внеучебной деятельности – помнят и чтят народные традиции. Студенты ПВГУС не отстают от них и наизусть знают приметы, которые им помогают сдавать сессии:
– Если хочешь сдать экзамен, положи пятак под пятку и всё получится, – советует Дарья Ефрина. – Еще мне помогает сдавать сессию вовремя положенный учебник под подушку.
– Перед экзаменом я всегда выглядываю в окно и машу зачеткой со словами «Халява, приди!», – делится опытом Анна Винокурова.
– Когда иду на зачёт или экзамен, – рассказывает Глеб Малышев, – я обязательно беру с собой шоколадный батончик «Kit-kat». Потому что, насколько я знаю, его название переводится как «Бог величия». Я думаю об этом и сдаю экзамен на «отлично»!
-Класть шоколадку в карман, а пятак в туфель, конечно, можно, Но, чтобы сдать экзамен все-таки лучше выучить билет, - советует ректор.
Но, как показывает практика, студенты все равно остаются студентами – беззаботными и верящими в чудо!
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