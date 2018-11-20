Большая победа коллектива ТГУ: университет стал дипломантом Премии Правительства РФ в области качества

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награждены дипломанты Премии Правительства Российской Федерации в области качества за 2017 год. Опорный Тольяттинский государственный университет (ТГУ) стал дипломантом этой премии и является единственным в России вузом – победителем (среди дипломантов и лауреатов) конкурса в категории организаций с численностью работающих более 1000 человек. По словам ректора ТГУполученная награда – убедительное подтверждение того, что ТГУ как опорный вуз и центр инновационного и технологического развития региона сумел внедрить эффективную систему менеджмента качества и занял лидирующие позиции в образовательной системе не только Самарской области, но и России.В этом году в конкурсе принимали участие 70 субъектов Российской Федерации. На конкурс поступило 282 заявки. Наибольшее количество заявок поступило от предприятий пищевой промышленности (45), машиностроения (36) и химической промышленности (32). Конкуренция в конкурсе была существенно серьёзнее, чем в 2010 году, когда ТГУ стал лауреатом Премии за 2009 год. При этом оценка экспертами деятельности ТГУ за 2017 год существенно выросла по сравнению с 2009 годом: в 2017 году опорный вуз получил 582 балла, а по итогам 2009 года эксперты оценили достижения вуза и уровень его системы менеджмента качества в 503 балла.По итогам успешного прохождения заочного и очного отборочных этапов и при весомой поддержке со сторон города и региона Тольяттинский государственный университет стал дипломантом Премии Правительства РФ в области качества по итогам 2017 года в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек.По словам представителей Роскачества – организаторов конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области качества – в этом году ужесточились требования к соискателям, да и участников стало значительно больше, чем в предыдущие годы, вырос качественный уровень их подготовки. К примеру, если в 2017 году на втором этапе конкурса – очной оценки предприятия экспертами Роскачества – было всего 26 компаний, то в 2018 году – в два раза больше. Это говорит о заинтересованности предприятий в улучшении внутренних и внешних бизнес-процессов.Награждение дипломантов (16 компаний) за достижения значительных результатов в области качества дипломами Совета по присуждению Премий Правительства РФ в области качества в 2018 году было приурочено к VI Международном форуму «Антиконтрафакт-2018», где в рамках одной из секций ставились вопросы применения модели Премии Правительства в качества инструмента самооценки деятельности организации и увеличения эффективности бизнес-процессов.Губернатор Самарской области, отметил важность дальнейшего развития университета и его стремление к постоянному расширению области знаний, наращиванию компетенций, внедрению самых прогрессивных образовательных методик. «Сегодня в Самарской области создано ядро сильнейших научно-образовательных центров, в котором Тольяттинский государственный университет занимает одну из ключевых позиций. Неслучайно он получил статус опорного вуза региона. Закономерным результатом этой работы стало присуждение ТГУ звания дипломанта Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Эта серьёзная награда подтверждает конкурентоспособность вуза, высокую квалификацию коллектива, огромный потенциал инновационно-исследовательской базы и главное – вашу искреннюю заинтересованность в решении задач устойчивого социально-экономического развития Самарской области».Ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал поздравил своих коллег с победой: «Я поздравляю всех преподавателей, сотрудников и студентов опорного Тольяттинского госуниверситета с новой большой победой. Если бы не ваша вовлечённость во все процессы нашего вуза, которую увидели эксперты, в том числе при личном посещении университета, то эта победа бы не состоялась. В ТГУ действительно учатся и работают целеустремлённые люди, объединённые командным духом и любовью к родному вузу. Искренне благодарю наших партнёров, выпускников, городскую и региональную власть за поддержку заявки ТГУ. Уверен, что ваше содействие позволит нам и далее наращивать эффективность реализации обозначенных в Программе развития опорного вуза стратегических задач и выстроить на базе ТГУ флагманский университет – инновационный, конкурентоспособный научно-образовательный центр, работа которого будет направлена на развитие Тольятти, Самарской губернии и всей России».***Премия Правительства РФ в области качества вручается с 1996 года. Это крупнейший проект в области менеджмента качества в России. Присуждается премия ежегодно на конкурсной основе за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, внедрение высокоэффективных методов управления качеством.Это уже не первая победа опорного вуза Самарской области в данном конкурсе. Напомним, в октябре 2010 года ТГУ стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области качества за 2009 год. Тольяттинский вуз оказался единственным образовательным учреждением России, получившим тогда эту престижную награду в категории организаций с численностью свыше 1000 человек, передает пресс-служба облправительства.