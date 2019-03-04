Автомобили LADA участвуют в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
4 марта 2019 20:57
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Автомобили LADA стали участниками государственных программ поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые были разработаны Министерством промышленности и торговли РФ и возобновили свою работу с 1 марта 2019 года.
Согласно правилам программ, для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. В программе принимают участие все модели LADA.
В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» - россияне, приобретающие собственную машину в первый раз.
Одним из условий государственных схем субсидирования является то, что выгода в 10% от стоимости модели LADA предоставляется при покупке автомобиля по программе кредитования. Экономия в размере 10% от стоимости может суммироваться с дополнительной выгодой до 40 тысяч рублей, которая предоставляется при покупке LADA Granta, LADA Vesta, а также фургона и универсала LADA Largus по системе Трейд-Ин.
Напомним, что государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были впервые запущены летом 2017 года и действовали до конца мая 2018 года. Программы показали свою высокую эффективность и востребованность со стороны покупателей новых автомобилей. Так, в период действия программ в 2018-м году (с января по май) 40% покупателей LADA совершали сделки с их использованием.
«Мы считаем, что программы поддержки спроса, введенные Министерством промышленности и торговли c 1 марта 2019 года, окажут позитивное влияние на покупательскую активность и обеспечат сохранение тренда роста российского автомобильного рынка. Эти меры показали свою высокую эффективность в прошедшие годы. Государственные программы, дополненные привлекательными предложениями дополнительной выгоды от LADA, предлагают нашим клиентам исключительные условия для покупки моделей LADA в марте 2019 года», - заявил Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис, передает minprom.samregion.ru.
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