АвтоВАЗ объявил об отзыве более 7 тысяч Lada XRAY

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Как уточняет АвтоВАЗ, в поворотном кулаке зафиксировано наличие газовых раковин, которые выполнены вместо высокопрочного чугуна из серого чугуна. У автомобилей, попавших под сервисную акцию, проверят поворотные кулаки, и если это будет необходимо, заменят. Работы по диагностике и замене этих деталей будут проводиться бесплатно.Это не первый отзыв хэтчбеков Lada XRAY. В октябре 2017 года была объявлена кампания по отзыву 19 668 автомобилей этой марки, т.к. была вероятность перетирания жгута проводов двигателя о край аккумуляторной площадки.Напомним, продажи Lada XRAY стартовали в феврале 2016 года. Эта машина построенная на базе Renault Sandero вначале продавалась с двигателем в 1,6 л от Nissan и механической коробкой передач. Затем в продажу поступили машины с мотором АвтоВАЗа в 1,6 л. и мощностью в 106 л.с. После в продажу поступили модификации с двигателем в 1,8 л и роботизированной коробкой передач, передает samarskie-voditeli.ru.Фото: samarskie-voditeli.ru