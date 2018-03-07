АвтоВАЗ наращивает продажи, а вместе с ними и отрыв от ближайших конкурентов
7 марта 2018 21:57
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Наращивает продажи, а вместе с ними и отрыв от ближайших конкурентов, «АвтоВАЗ». В самом коротком месяце года отечественный автогигант реализовал 27,4 тысяч машин, что на 7,4 тыс. или 37% больше, чем год назад, сообщает gazeta.ru .
Фото: auto.mail.ru
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