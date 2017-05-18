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Администрация Тольятти распрощалась со 140-м маршрутом

18 мая 2017 11:11
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Администрация Тольятти распрощалась со 140-м маршрутом
От пассажиров было очень много жалоб на качество услуг.

Как стало известно «Дню города», в мае департамент дорожного хозяйства и транспорта расторг договор с ООО «Донус», на качество услуг которого нередко жаловались пассажиры.

В прошлом месяце внимательные жители Автозаводского района заметили, что 140-й маршрут куда-то исчез, а вместо него до вазовских проходных на Южном шоссе стал ходить никому не известный 190-й. Сотрудники ГИБДД Тольятти, которые входят в состав комиссии, проверяющей перевозчиков, в середине апреля в интервью «Дню города» тоже признались, что уже неделю не видели 140-й на КВЦ.

«Постоянно от пассажиров было очень много жалоб, нареканий на качество услуг ООО «Донус». А в марте этого года ещё и ДТП произошло с участием 140-го. После резкого торможения пассажир-мужчина ударился в салоне головой и обратился за помощью к медикам», — сообщил в беседе с корреспондентом «Дня города» начальник отделения технического надзора ГИБДД Тольятти Сергей Кузьмин.

«Не доезжали до «Жигулёвской долины»», — подтвердил тогда же сказанное руководитель управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Юрий Кушнин. Однако утверждать, что договор с ООО «Донус» будет расторгнут, Юрий Сергеевич в середине апреля не стал.

«При наличии нарушений проводим работу, в том числе, рассматриваем вопрос о расторжении договора», — заявил Кушнин, комментируя ситуацию со 140-м муниципальным маршрутом.

Но прошло буквально две недели, и чиновники всё-таки решили расстаться с неблагонадежным перевозчиком, создав тем самым прецедент. Ранее, сколько бы пассажиры ни жаловались, сколько бы проверок ни проводилось, с начала 2015 года, то есть с момента действия договоров между администрацией города и перевозчиками, ни с одним из них отношения не расторгались.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Микроавтобусы с номером «190» осуществляют движение по следующим улицам Автозаводского района: Южное шоссе – Полякова – 70 лет октября – Тополиная – 40 лет Победы – Жукова – Приморский бульвар – Московский проспект – Заставная – Южное шоссе.

Только жаловаться в администрацию Тольятти на действия водителей 190-го маршрута смысла нет, так как этот маршрут является межмуниципальным. Поэтому свои претензии надо будет направлять в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20. Телефоны: 8 (846) 331-35-14 и 8 (846) 331-35-22. Адрес электронной почты: mintrans@samregion.ru

Сотрудники тольяттинского департамента дорожного хозяйства и транспорта заявляют, что до «Жигулёвской долины» должны доходить маршрутки с номерами 94, 126 и 136.




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