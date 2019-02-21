АВТОВАЗ расширяет линейку двухтопливных автомобилей и представляет LADA Largus CNG
21 февраля 2019 16:51
118
Фургон LADA Largus CNG – выгодное предложение для малого и среднего бизнеса. Газовый баллон расположен за перегородкой, отделяющей кабину от кузова, благодаря чему обеспечивается большой объем грузового отсека – 2225 л. Автомобиль выпускается в комплектации Norma с пакетом Comfort, и стоит от 728 300 рублей*. В состав комплектации входят две подушки безопасности, противотуманные фары, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, подогрев сидений, кондиционер, аудиосистема. Как и все фургоны LADA Largus, газобаллонный автомобиль оснащается практичными бамперами из черного пластика.
Начальная стоимость пятиместного универсала LADA Largus CNG в комплектации Norma с пакетом Comfort – от 753 900 рублей*. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом передних сидений, аудиосистемой с 2 динамиками, штампованными дисками колес диаметром 15 дюймов, рейлингами на крыше. Предусмотрена возможность выбора между двумя вариантами внутренней отделки – черный Carbon или светло-серый Tropic. Пятиместный LADA Largus CNG в исполнении Luxe стоит от 774 900 рублей*. Состав комплектации дополнен такими опциями, как сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, электропривод и обогрев зеркал, парктроник, бортовой компьютер, электростеклоподъемники задних дверей. Кроме того, аудиосистема оснащается 4 динамиками, а к двум возможным цветовым решениям в интерьере добавлен третий – коричневый цвет Mokka. Для комплектации Luxe доступен пакет Prestige, который включает отделку руля кожей и легкосплавные 15-дюймовые диски. Автомобиль с этим пакетом можно приобрести от 784 900 рублей*.
LADA Largus CNG Cross предлагается от 813 400 рублей*. Эта модель выпускается в комплектации Luxe, в перечень оборудования которой входят кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистема, подогрев передних сидений, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, 15-дюймовые легкосплавные диски колес, электростеклоподъемники спереди и сзади. Отличительной чертой версии Cross является практичный пластиковый обвес кузова для защиты эмали на легком бездорожье, увеличенный дорожный просвет и контрастная отделка интерьера с цветными вставками (оранжевыми или светло-серыми).
Все автомобили семейства LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1 000 км. Автомобиль всегда запускается на бензине и после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Если газ заканчивается, возобновляется использование бензина. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить принудительно при помощи кнопки, расположенной на панели приборов, на ней находятся светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту.
Природный газ метан – экологически чистое и безопасное топливо. Согласно классификации горючих веществ по степени пожароопасности, метан относится к наиболее безопасному 4 классу. С целью обеспечения безопасности газобаллонное оборудование, установленное на LADA Largus CNG, снабжено специальными клапанами, автоматически перекрывающими утечку метана в случае ДТП. Стоит отметить, что заводской комплект оборудования сертифицирован, полностью адаптирован к конструкции автомобиля, что обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности. Кроме того, на LADA Largus CNG распространяется заводская гарантия – 3 года или 100 тысяч километров.
Первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года, передает minprom.samregion.ru.
*все цены указаны с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas
Информация пресс-службы ПАО «АВТОВАЗ».
Фото: минпромторг СО
Добавить комментарий
Комментарии
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
340
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
428
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
655
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
424
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1412
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1955
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1971
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2248
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1623
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1578
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2116
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2488
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2564
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4490
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4601
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4706
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
7926
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
4158
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4841
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4181
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4670
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4307
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4557
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4398
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
4124
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3513
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4152
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12356
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4733
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3658
Видео
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
295
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1022
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
826
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
745
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
880
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
1115
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2524
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2227
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2509
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2894
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3080
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4387
Мероприятия