АВТОВАЗ поднимает цены на LADA Vesta и Largus
26 сентября 2018 18:54
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Причины планируемого повышения цен АВТОВАЗ в письме не объясняет. Скорее всего, это связано с удорожанием комплектующих из-за ослабления рубля, полагает один из дилеров. По этой причине цены увеличили практически все автомобильные бренды. По его мнению, на этом фоне, а также из-за небольшого увеличения цен, на продажах LADA это вряд ли сильно отразится, хоть марка и работает в бюджетном сегменте, чувствительном к любому повышению цен. Не переживает и другой дилер. На продажах LADA очередное повышение не скажется, ведь сохраняется разрыв в цене с конкурентами, которые также подняли цены, поясняет он. Для сравнения: KIA Rio стоит от 709 тыс. 900 рублей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года LADA Vesta стала самой популярной моделью АВТОВАЗа – всего было продано 67136 автомобилей этого семейства. Это абсолютный рекорд для модели и на 41% превышает показатели прошлого года. Более того, в летние месяцы LADA Vesta становилась бестселлером среди всех моделей на российском авторынке. При этом июнь 2018 года оказался самым удачным месяцем для LADA Vesta за всю ее историю. Что касается универсала LADA Largus, в январе-августе 2018 года продажи этой модели на российском рынке составили 28325 автомобилей, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает samarskie-voditeli.ru.
Фото: auto.ru
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