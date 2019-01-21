АВТОВАЗ объявляет о подписании специального инвестиционного контракта
21 января 2019 15:48
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В рамках СПИКа ПАО «АВТОВАЗ» выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров Альянса, в состав которой входят ООО «LADA Ижевск» (входит в Группу «АВТОВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», OOO «Мицубиси Моторс Рус», которые являются членами Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В контракте также участвуют правительства Самарской области, Республики Удмуртия, Москвы, Санкт-Петербурга и Калужской области.
В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд. рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта.
Президент ПАО АВТОВАЗ Ив Каракатзанис заявил, что СПИК окажет поддержку компании в реализации ее амбициозного среднесрочного плана. «В ближайшие годы Группа «АВТОВАЗ» планирует полностью обновить модельный ряд LADA. В данной ситуации СПИК обеспечивает долгосрочную прогнозируемость, которая имеет решающее значение для нашей деятельности, а также будет способствовать развитию всей автокомпонентной отрасли в России», - подчеркнул господин Каракатзанис.
Заместитель председателя Совета директоров АВТОВАЗа Николя Мор отметил, что российский рынок является ключевым для успеха Groupe Renault и АВТОВАЗа. «Я рад, что Правительство Российской Федерации предоставило АВТОВАЗу и всем партнерам по Альянсу в России возможность подписать СПИК, который претворяет в жизнь наши обязательства по развитию своей деятельности в России», - заявил г-н Мор.
Председатель Совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов подтвердил, что 24 декабря 2018 года положения СПИКа утверждены внеочередным заседанием Совета директоров Общества. «СПИК – прекрасная возможность для АВТОВАЗа и его партнеров по Альянсу продолжать инвестировать в новые проекты и увеличивать локализацию и экспорт, которые имеют решающее значение для будущего автомобильной промышленности страны», - констатировал г-н Скворцов, передает пресс-служба Минпрома СО.
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