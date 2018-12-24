Я нашел ошибку
Главные новости: 
Всего в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За последние 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега.
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
Совещание проводит премьер-министр Дмитрий Медведев, обсуждаются итоги работы по нацпроектам за 2018 год и планы на 2019-й.
Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
В 2018 году АВТОВАЗ уверенно продолжил реализацию среднесрочного плана развития.
АВТОВАЗ: главные события 2018 года
В связи с проведением на площади Куйбышева праздничного мероприятия «Новогодняя ночь 2018-2019».
В Самаре в новогоднюю ночь и накануне будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева
Трасcа марафона проходит в окрестностях Сокольих гор, имеющих уникальный природный рельеф для проведения соревнований по лыжным гонкам.
В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»
С 3 по 8 января 2018 года.
В Самарском мультимедийном парке «Россия — Моя история» пройдет Зимний фестиваль с яркой программой
Такое решение принято Федерацией фигурного катания на коньках России.
Фигуристы из Тольятти выступят на чемпионате Европы и Всемирной зимней Универсиаде
Самарцы-твиттеряне уже привыкли, что СКС отвечают быстро, вопросы решают по возможности в максимально короткие сроки.
Год в Твиттере: диалог «РКС-Самара» и жителей ведётся непрерывно
сегодня  Понедельник, 24 декабря, 16:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/12:
USD 68.01
0.64
EUR 77.97
1.03
Искать
Новости /  Новости Тольятти  

АВТОВАЗ: главные события 2018 года

24 декабря 2018 15:44
113
В 2018 году АВТОВАЗ уверенно продолжил реализацию среднесрочного плана развития.
В 2018 году АВТОВАЗ уверенно продолжил реализацию среднесрочного плана развития. Компания усилила продуктовое наступление, укрепила позиции автомобильного бренда № 1 в России – LADA – и расширила свое присутствие на экспортных рынках. Благодаря поддержке акционеров, федеральных и региональных властей, Группа АВТОВАЗ показала устойчивую положительную операционную маржу и вышла на прибыльность.

Новинки LADA

В июне 2018 года стартовали продажи LADA Vesta Cross sedan. Это первый автомобиль в своем сегменте, сочетающий дорожный просвет кроссовера (203 мм), азартную управляемость, просторный салон и один из самых популярных в России типов кузова – седан.

В августе 2018 года в продажу вышло новое семейство LADA Granta – седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. LADA Granta, отличающаяся современным стилем и улучшенным уровнем комфорта и безопасности, была и остается одной из самых доступных моделей на российском рынке.

В ноябре стартовали продажи LADA XRAY Cross. Модель отличается атрибутами, присущими внедорожникам, и с точки зрения дизайна, и в плане технической составляющей. У автомобиля богатый набор нового оборудования, высокий уровень комфорта и проходимости: дорожный просвет машины достиг рекордных для LADA 215 мм, внедрена интеллектуальная система LADA Ride Select, позволяющая выбрать режимы движения для различных дорожных условий.

На главном автомобильном событии страны – Московском международном автосалоне – LADA представила 4 новые модели и показала развитие дизайн-концепции Марки. Такое количество премьер на стенде LADA – это рекорд в истории бренда. Концепт-кар LADA 4х4 VISION, признанный лучшим экспонатом Московского международного автосалона, продемонстрировал видение развития фирменной ДНК стиля.

Награды бренда и предприятия

Сразу 4 номинации стали победными для LADA по итогам ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». В голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. В номинации «Малый класс» победителями стали LADA Vesta и LADA Vesta SW. Звание «Автомобиль года в России» в номинации «Универсалы повышенной проходимости» заслужила LADA Vesta SW Cross. И уже в 6-й раз в номинации «Мини-фургоны» победил LADA Largus Van. Сама LADA награждена в специальной номинации «Любимая марка в массовом сегменте».

LADA Vesta SW Cross стала обладателем престижной автомобильной премии - Гран-при «За рулем-2018». Автомобиль награжден в номинации «Компактные кроссоверы». В специальной номинации «Ломая стереотипы» были награждены LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

Ежегодная национальная премия экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто»: LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross признаны лучшими в номинации «Компактный городской автомобиль». Кроме того, PR-служба LADA награждена в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» - это специальная номинация за компетентность и эффективную коммуникацию.

Автомобиль LADA Vesta SW Cross получил Премию Российского автомобильного форума RAF-2018 – модель награждена в номинации «Лучший дебют 2017 года».

Компания АВТОВАЗ награждена в номинации «Промышленность» премией «Коммерсантъ года» (по версии издания «Коммерсантъ Волга»). Премия, одна из наиболее авторитетных и крупных в деловом сообществе страны, присваивается компаниям за весомый вклад в развитие российского бизнеса.

Развитие бренда и предприятия

В 2018 году LADA разработала новую корпоративную философию, впервые за последние несколько лет появился единый слоган Марки. Энергичный дизайн, лучшее качество и оснащение за приемлемую цену, уверенность в любых ситуациях – таковы три основных принципа новой философии LADA. Новый девиз марки: «LADA. Новые горизонты». Слоган подчёркивает полное обновление модельного ряда, выход в новые ниши, трансформацию дилерской сети, применение самых современных стандартов проектирования и производства автомобилей.

АВТОВАЗ совместно с компанией «Иммошан» и тольяттинским ГИБДД открыл крупнейшую в России детскую автомобильную площадку – LADландия, где проводится обучение Правилам дорожного движения. Теперь дети и школьники Тольятти смогут изучать безопасность движения, двигаясь за рулем веломобилей по настоящему мини-городу.

Компанией начата реализация рассчитанной на 2018-2020 гг программы по улучшению условий труда работников предприятия. Общий объем финансирования про программе составит 3,178 млрд руб, из которых более 900 млн руб выделено уже в 2018-м году. Программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников Компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива АВТОВАЗа.

Корпоративное развитие Группы АВТОВАЗ направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года Компания планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов приняты в Инжиниринговый центр. Кроме того, руководители АВТОВАЗа провели ряд встреч со студентами крупнейших вузов Поволжья, Компания стала генеральным партнером молодежного форума iVolga – таким образом, создается основа для реализации долгосрочных планов LADA, передает minprom.samregion.ru.



Фото:    minprom.samregion.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 /  В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования. Образование
289
  • 17 августа 2018
10:15 /  Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
564
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
301
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1288
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1836
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1881
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2156
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1527
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1497
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2007
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2318
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2442
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4371
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4516
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4599
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
6423
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3977
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4666
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4073
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4580
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4191
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4437
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4307
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
4026
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3424
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4047
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12235
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4625
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3549
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3173


Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2466
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
232
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
280
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1879
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
740
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1142
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1238
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1088
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1461
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1851
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1958
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3188
Весь список

Мероприятия
В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»
В Самарском мультимедийном парке «Россия — Моя история» пройдет Зимний фестиваль с яркой программой
В Самаре состоится торжественное мероприятие, посвященное Трудовой деятельности Почетных граждан Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные