АВТОВАЗ: главные события 2018 года
24 декабря 2018 15:44
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Новинки LADA
В июне 2018 года стартовали продажи LADA Vesta Cross sedan. Это первый автомобиль в своем сегменте, сочетающий дорожный просвет кроссовера (203 мм), азартную управляемость, просторный салон и один из самых популярных в России типов кузова – седан.
В августе 2018 года в продажу вышло новое семейство LADA Granta – седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. LADA Granta, отличающаяся современным стилем и улучшенным уровнем комфорта и безопасности, была и остается одной из самых доступных моделей на российском рынке.
В ноябре стартовали продажи LADA XRAY Cross. Модель отличается атрибутами, присущими внедорожникам, и с точки зрения дизайна, и в плане технической составляющей. У автомобиля богатый набор нового оборудования, высокий уровень комфорта и проходимости: дорожный просвет машины достиг рекордных для LADA 215 мм, внедрена интеллектуальная система LADA Ride Select, позволяющая выбрать режимы движения для различных дорожных условий.
На главном автомобильном событии страны – Московском международном автосалоне – LADA представила 4 новые модели и показала развитие дизайн-концепции Марки. Такое количество премьер на стенде LADA – это рекорд в истории бренда. Концепт-кар LADA 4х4 VISION, признанный лучшим экспонатом Московского международного автосалона, продемонстрировал видение развития фирменной ДНК стиля.
Награды бренда и предприятия
Сразу 4 номинации стали победными для LADA по итогам ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». В голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. В номинации «Малый класс» победителями стали LADA Vesta и LADA Vesta SW. Звание «Автомобиль года в России» в номинации «Универсалы повышенной проходимости» заслужила LADA Vesta SW Cross. И уже в 6-й раз в номинации «Мини-фургоны» победил LADA Largus Van. Сама LADA награждена в специальной номинации «Любимая марка в массовом сегменте».
LADA Vesta SW Cross стала обладателем престижной автомобильной премии - Гран-при «За рулем-2018». Автомобиль награжден в номинации «Компактные кроссоверы». В специальной номинации «Ломая стереотипы» были награждены LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.
Ежегодная национальная премия экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто»: LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross признаны лучшими в номинации «Компактный городской автомобиль». Кроме того, PR-служба LADA награждена в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» - это специальная номинация за компетентность и эффективную коммуникацию.
Автомобиль LADA Vesta SW Cross получил Премию Российского автомобильного форума RAF-2018 – модель награждена в номинации «Лучший дебют 2017 года».
Компания АВТОВАЗ награждена в номинации «Промышленность» премией «Коммерсантъ года» (по версии издания «Коммерсантъ Волга»). Премия, одна из наиболее авторитетных и крупных в деловом сообществе страны, присваивается компаниям за весомый вклад в развитие российского бизнеса.
Развитие бренда и предприятия
В 2018 году LADA разработала новую корпоративную философию, впервые за последние несколько лет появился единый слоган Марки. Энергичный дизайн, лучшее качество и оснащение за приемлемую цену, уверенность в любых ситуациях – таковы три основных принципа новой философии LADA. Новый девиз марки: «LADA. Новые горизонты». Слоган подчёркивает полное обновление модельного ряда, выход в новые ниши, трансформацию дилерской сети, применение самых современных стандартов проектирования и производства автомобилей.
АВТОВАЗ совместно с компанией «Иммошан» и тольяттинским ГИБДД открыл крупнейшую в России детскую автомобильную площадку – LADландия, где проводится обучение Правилам дорожного движения. Теперь дети и школьники Тольятти смогут изучать безопасность движения, двигаясь за рулем веломобилей по настоящему мини-городу.
Компанией начата реализация рассчитанной на 2018-2020 гг программы по улучшению условий труда работников предприятия. Общий объем финансирования про программе составит 3,178 млрд руб, из которых более 900 млн руб выделено уже в 2018-м году. Программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников Компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива АВТОВАЗа.
Корпоративное развитие Группы АВТОВАЗ направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года Компания планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов приняты в Инжиниринговый центр. Кроме того, руководители АВТОВАЗа провели ряд встреч со студентами крупнейших вузов Поволжья, Компания стала генеральным партнером молодежного форума iVolga – таким образом, создается основа для реализации долгосрочных планов LADA, передает minprom.samregion.ru.
Фото: minprom.samregion.ru
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