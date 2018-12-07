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Новости /  Новости Тольятти  

Второй день работы форума "Город Будущего" проходит в Тольятти

7 декабря 2018 13:05
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Второй день работы форума
В работе форума принял участие Губернатор Дмитрий Азаров

Сегодня, 7 декабря второй день работы форума "Город Будущего" в Тольятти.
В деловой программе - обсуждение:
актуальных вопросов и лучших городских практик по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности;
развития малого и среднего предпринимательства,
формирования комфортной городской среды и реализации проекта "Умный город"; развития агломераций.

Форум собрал более 1200 участников из разных городов страны. Ежедневно работает 4 площадки.

В работе форума принял участие Губернатор Дмитрий Азаров. Он пообщался с разработчиками, представившими свои изобретения на выставке "Город Будущего".
Главу региона заинтересовал автомобиль на базе Lada Largus, адаптированный для поездок пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Разработка прошла необходимую сертификацию и готова к внедрению - например, для осуществления перевозок социальными службами или установки в такси. Дмитрий Азаров поручил министру социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой организовать тестирование машин и рассмотреть возможность их закупки для нужд региона.
Также Дмитрий Азаров принял участие в работе секции, посвящённой развитию агломераций. Напомним, Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная в РФ.
"Форум проходит пятый раз, он уже подтвердил свою эффективность",- подчеркнул губернатор.

Завтрашний день посвящён публичному обсуждению стратегии развития Тольятти, сообщает Департамент информполитики региона.


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