Второй день работы форума "Город Будущего" проходит в Тольятти

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Сегодня, 7 декабря второй день работы форума "Город Будущего" в Тольятти.В деловой программе - обсуждение:актуальных вопросов и лучших городских практик по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности;развития малого и среднего предпринимательства,формирования комфортной городской среды и реализации проекта "Умный город"; развития агломераций.Форум собрал более 1200 участников из разных городов страны. Ежедневно работает 4 площадки.В работе форума принял участие Губернатор. Он пообщался с разработчиками, представившими свои изобретения на выставке "Город Будущего".Главу региона заинтересовал автомобиль на базе Lada Largus, адаптированный для поездок пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.Разработка прошла необходимую сертификацию и готова к внедрению - например, для осуществления перевозок социальными службами или установки в такси. Дмитрий Азаров поручил министру социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой организовать тестирование машин и рассмотреть возможность их закупки для нужд региона.Также Дмитрий Азаров принял участие в работе секции, посвящённой развитию агломераций. Напомним, Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная в РФ."Форум проходит пятый раз, он уже подтвердил свою эффективность",- подчеркнул губернатор.Завтрашний день посвящён публичному обсуждению стратегии развития Тольятти, сообщает Департамент информполитики региона.