Власти Тольятти не устанавливали проездной тариф «между районами»
11 января 2019 13:29
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С 1 января 2019 года тольяттинцы начали ездить в общественном транспорте по новым тарифам. Как пишет TLTgorod, постановление об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок подписал глава Тольятти Сергей Анташев.
Согласно документу, тариф на одну поездку в автобусах и троллейбусах с 1 января составляет 28 рублей. Столько же стоит перевозка одной единицы багажа. Отметим, что тариф установлен один, ни о каких тарифах «между районами» постановление не упоминает. При этом в понятие «муниципальные маршруты регулярных перевозок» входят все коммерческие маршруты с №№ 93 по 252, которые числятся в Тольятти на данный момент. На каком основании коммерческие перевозчики устанавливают тарифы «между районами» - наверное, требует отдельного разъяснения.
Документ также определяет льготный регулируемый тариф на одну льготную поездку, при оплате транспортными картами — 25 рублей. Столько же стоит льготный провоз одной единицы багажа.
Стоимость транспортных карт на месяц для поездок на автобусах и троллейбусах с 1 января составляет следующие значения: льготный электронный проездной билет «Студенческий» (для студентов вузов дневных отделений) - 840 рублей, «Для учащихся» (колледжей, техникумов, училищ, школ, гимназий) - 600 рублей, безлимитная единая транспортная карта — 1500 рублей TLTgorod.
pixabay.com
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