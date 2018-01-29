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Новости /  Новости Тольятти  

В смертельном ДТП у Новокуйбышевска пострадал главный травматолог города

29 января 2018 11:00
322
В смертельном ДТП у Новокуйбышевска пострадал главный травматолог города Сейчас он находится в реанимации.
Сейчас он находится в реанимации.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 января, около 8 утра неподалеку от поселка Гранный под Новокуйбышевском произошло ДТП с участием автомашин «Citroen» и «KIA».
К сожалению, без жертв не обошлось. Погиб молодой водитель автомобиля «Citroen». Второй водитель был срочно госпитализирован. На месте автоаварии работают спасатели, ГИБДД, «скорая».

По предварительной информации, как сообщает группа «Спасение 24», вторым водителем оказался заведующий травматологическим отделением НЦГБ. Сейчас он находится в реанимации.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ТЛТГород.
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