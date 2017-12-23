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Новости /  Новости Тольятти  

В новогоднюю ночь для тольяттинцев будут работать 7 праздничных площадок

23 декабря 2017 11:50
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В новогоднюю ночь для тольяттинцев будут работать 7 праздничных площадок На охране общественного порядка в местах скопления народа будут задействованы 145 сотрудников полиции.
На охране общественного порядка в местах скопления народа будут задействованы 145 сотрудников полиции.

В Тольятти в новогоднюю ночь запланированы массовые гулянья на семи открытых площадках города. Это площадь перед ДС «Волгарь», «Фанни парк», парк культуры и отдыха Комсомольского района, площадка перед ДЦ «Русич» в Шлюзовом районе, перед зданием администрации в Федоровке, на Центральной площади в старом городе и на площадке возле ДКИТ.

Всего на охране общественного порядка в местах скопления народа будут задействованы 145 сотрудников полиции. В период новогодних каникул на местах будут задействованы дополнительно 38 человек из мобильных групп, сообщил заместитель командира ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти майор полиции Александр Бросов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Совещание прошло под председательством Сергея Анташева в горадминистрации и главным вопросом на повестке дня стало обеспечение безопасности во время новогодних праздников.

Александр Бросов добавил, что в целях обеспечения безопасности перед началом всех массовых мероприятий будет проведено обследование мест с использованием служебных собак, а также на крупных площадках будут установлены защитные ограждения с металлодетекторами.

Подполковник внутренней службы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти Владимир Степанов доложил Сергею Анташеву о мерах обеспечения пожарной безопасности во время предстоящих праздников. В своем докладе он отметил, что ведется профилактика мест возможного скопления людей. Особое внимание уделяется местам хранения и реализации пиротехники в торговых точках.

«Всего зарегистрировано 16 официальных точек реализации петард и салютов, но на самом деле их будет намного больше, поэтому наша работа направлена сейчас и на выявление точек несанкционированных продаж», — отметил Степанов.
Как таковых мест, отведенных для запуска петард, нет, поэтому тольяттинцы будут привычно жечь салюты и бенгальские огни во дворах, отметили во время заседания, сообщает ТЛТ.ру.

Руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев доложил о патрулировании сотрудниками МЧС на воде. Так в период новогодних праздников дежурство будет вестись на территории Волжского замка, итальянского пляжа, пляжей Центрального и Автозаводского района. Также Дербенев рассказал присутствующим о проведенном мониторинге ледового поля:

«Толщина льда сейчас на озерах составляет больше 20 сантиметров, на Волге в Центральном и Автозаводском районах – 10-15 сантиметров, в Федоровке – открытая вода. Мы постоянно проводим профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими по поводу безопасного схода на лед, раздаем памятки, информируем через СМИ».


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