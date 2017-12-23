В новогоднюю ночь для тольяттинцев будут работать 7 праздничных площадок
23 декабря 2017 11:50
162
В Тольятти в новогоднюю ночь запланированы массовые гулянья на семи открытых площадках города. Это площадь перед ДС «Волгарь», «Фанни парк», парк культуры и отдыха Комсомольского района, площадка перед ДЦ «Русич» в Шлюзовом районе, перед зданием администрации в Федоровке, на Центральной площади в старом городе и на площадке возле ДКИТ.
Всего на охране общественного порядка в местах скопления народа будут задействованы 145 сотрудников полиции. В период новогодних каникул на местах будут задействованы дополнительно 38 человек из мобильных групп, сообщил заместитель командира ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти майор полиции Александр Бросов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Совещание прошло под председательством Сергея Анташева в горадминистрации и главным вопросом на повестке дня стало обеспечение безопасности во время новогодних праздников.
Александр Бросов добавил, что в целях обеспечения безопасности перед началом всех массовых мероприятий будет проведено обследование мест с использованием служебных собак, а также на крупных площадках будут установлены защитные ограждения с металлодетекторами.
Подполковник внутренней службы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти Владимир Степанов доложил Сергею Анташеву о мерах обеспечения пожарной безопасности во время предстоящих праздников. В своем докладе он отметил, что ведется профилактика мест возможного скопления людей. Особое внимание уделяется местам хранения и реализации пиротехники в торговых точках.
«Всего зарегистрировано 16 официальных точек реализации петард и салютов, но на самом деле их будет намного больше, поэтому наша работа направлена сейчас и на выявление точек несанкционированных продаж», — отметил Степанов.
Как таковых мест, отведенных для запуска петард, нет, поэтому тольяттинцы будут привычно жечь салюты и бенгальские огни во дворах, отметили во время заседания, сообщает ТЛТ.ру.
Руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев доложил о патрулировании сотрудниками МЧС на воде. Так в период новогодних праздников дежурство будет вестись на территории Волжского замка, итальянского пляжа, пляжей Центрального и Автозаводского района. Также Дербенев рассказал присутствующим о проведенном мониторинге ледового поля:
«Толщина льда сейчас на озерах составляет больше 20 сантиметров, на Волге в Центральном и Автозаводском районах – 10-15 сантиметров, в Федоровке – открытая вода. Мы постоянно проводим профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими по поводу безопасного схода на лед, раздаем памятки, информируем через СМИ».
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
610
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1113
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1303
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1345
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
945
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
965
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1432
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1784
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1793
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3746
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3850
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3897
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3362
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3405
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4004
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3424
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3908
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3605
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3730
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3625
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3391
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2937
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3419
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11464
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3939
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3006
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2611
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3167
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3663
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3172
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5687
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2123
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9067
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2746
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10593
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3137
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2683
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1725
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2100
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2002
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1668
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3307
Мероприятия