В Тольятти уровень безработицы составил 1,19%

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В Тольятти численность безработных на 26 января 2018 г. составила 4853 человека.Как сообщает Центр занятости населения, уровень регистрируемой безработицы составил 1,19%.На сегодня 16 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы. Из-за этого 559 человек заняты неполную рабочую неделю, а 313 находятся в простое по вине работодателя.Предприятия и организации заявили о потребности в 5154 работниках, из которой 48,2 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1 человек на 1 свободное рабочее место.