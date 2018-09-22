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В Тольятти решили, как тратиться на обеды иностранцам

22 сентября 2018 11:00
107
В Тольятти решили, как тратиться на обеды иностранцам Предусмотрены различные варианты питания для зарубежных гостей.
Предусмотрены различные варианты питания для зарубежных гостей.

Мэрия Тольятти 19 сентября опубликовала постановление о порядке расходования средств на прием и обслуживание иностранных делегаций.

Так, предусмотрены различные варианты питания для зарубежных гостей. Если делегация прибывает с экономическими или гуманитарными целями, на питание одного человека в сутки полагается выделить до 1000 рублей. Если визит официальный — до 2000 рублей, а если на встрече присутствует глава Тольятти или уполномоченное лицо — то и вовсе 2500 рублей.

Услуги экскурсовода должны обойтись не дороже 1000 рублей на одного человека, также оговорена стоимость сувениров с символикой Тольятти — для руководителей делегации до 4000 рублей, для остальных — до 2000 рублей. Кроме того, для каждого участника встречи предусмотрен набор канцтоваров — бумага, карандаш, ручка и блокнот, и бутылка минеральной воды 0,5 литра, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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