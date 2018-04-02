В Тольятти распределение мест в детские сады пройдет 9 апреля
2 апреля 2018 11:59
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Начинается период распределения мест в детских садах города на 2018-19 годы.
Первое распределение запланировано на 9 апреля. В городском департаменте образования уже сформирован план комплектования детских садов.
В частности, малышей от 9 месяцев до 1 года в количестве 20 человек готов принять лишь один сад в городе, расположенный в Центральном районе. Для детей от 1 до 1,5 лет предусмотрено чуть более 200 мест, ну, а основная масса свободных мест приходится на возрастную категорию от 2 до 4 лет.
По плану в этом году детей должен принять новый детский сад №210 "Ладушки". Для малышей 2-3 лет здесь предусмотрено 60 мест, для детей 3-4 и 4-5 лет – по 72 места, а для дошкольников 5-6 и 6-7 лет – по 73 места. Места в новом детском саду будут распределены по мере ввода здания в эксплуатацию, отмечается в сообщении городского департамента образования, пишет "СитиТраффик".
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