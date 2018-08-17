В Тольятти расписали здания и скамейки в стиле стрит-арт
17 августа 2018 11:54
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Четыре объекта в Автозаводском районе Тольятти получили новое оформление в стиле стрит-арт. Роспись объектов выполнена в рамках проекта «Деятели искусства» учреждения дополнительного образования «Эдельвейс», который получил грантовую поддержку компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».
Авторы и инициаторы проекта – художники-педагоги Центра дополнительного образования «Эдельвейс» Эльвира Шабурова и Никита Мельников - привлекли к совместной деятельности по росписи зданий и малых архитектурных форм обучающихся творческих мастерских центра, их родителей, волонтеров - всего порядка 40 человек. Уникальность проекта состоит в том, что все эскизы для росписи были выполнены обучающимися центра в возрасте от 7 до 14 лет.
Каждый обучающийся создал от одного до пяти эскизов со своим персонажем. После рисунки были перенесены на объекты с помощью проектора или вручную. Проект по росписи зданий и малых архитектурных форм длился в течение трех месяцев. На создание рисунков ушло порядка150 баллонов с аэрозольной краской. Общая площадь работы составила порядка 180 м2.
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