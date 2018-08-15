В Тольятти пройдет выездной прием руководителей управлений минздрава Самарской области

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16 августа в 11.00 в Тольяттинской городской поликлинике № 2 (г. Тольятти, ул. М. Горького, д. 61, 4 этаж, кабинет главного врача) пройдет выездной прием руководителя управления организации скорой и специализированной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи населению Павла Мачехина и руководителя управления организации медицинской помощи женщинам и детям департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Виталия Пономарева.В ходе выездных приемов представители минздрава знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи через Администрацию г.о. Тольятти.Фото pixabay.com