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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти пройдет сегодня Рождественский фестиваль органной музыки

7 января 2018 12:01
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В Тольятти пройдет сегодня Рождественский фестиваль органной музыки В программе концерта молитвы, оперные арии, «Аве Мария», американский спиричуэлс.
В программе концерта молитвы, оперные арии, «Аве Мария», американский спиричуэлс.

Сегодня, 7 января, на сцене тольяттинской филармонии состоится фестиваль органной музыки с использованием уникального электронного органа «Хауптверк». Участие в концерте примут заслуженные артисты РоссииДаниэль Зарецкий (орган) и Мария Людько (сопрано, Санкт-Петербург).
В программе концерта молитвы, оперные арии, «Аве Мария», американский спиричуэлс, пишет TLTgorod.
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