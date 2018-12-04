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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти пройдет V международный форум «Город будущего»

4 декабря 2018 12:54
91
В Тольятти пройдет V международный форум «Город будущего»
Регистрация участников начнется 6 декабря.

По инициативе администрации городского округа Тольятти при поддержке Правительства Самарской области, с 6 по 8 декабря 2018 года в городском округе Тольятти состоится V международный форум «Город будущего» (УСК «Олимп», г.Тольятти, Приморский бульвар, 49).
Регистрация участников начнется 6 декабря в 09.00.

Форум станет площадкой для обмена опытом, поиска результативных механизмов поддержки развития городов, привлечения инвесторов и партнеров к реализации проектов. Форум проводится в Тольятти с 2012 года.
Участниками форума станут представители федеральных, региональных, местных органов власти ПФО, Самарской области, бизнес-сообщества, эксперты, международные участники.
С программой Форума можно ознакомиться на сайте http://future.tgl.ru/
 
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