В Тольятти проектируется новое кладбище
12 января 2018 12:10
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Вчера, 11 января, в Тольятти утвержден перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города на 2018-2020 годы. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Анташев.
В перечень вошли семь объектов с общей суммой финансирования 39,2 млн рублей. В 2018 году начнется разработка проектной документации общественного кладбища, расположенного северо-восточнее здания с адресом Поволжское шоссе, 5 (Комсомольский район). Таким образом, новое кладбище предполагается устроить через дорогу от старого («тоазовского»). На эти цели выделено 3 млн рублей.
Почти 5,9 млн рублей направлены на корректировку проекта продолжения автодороги по ул. Офицерской, от ул. Ворошилова до Южного шоссе. Еще 1,5 млн рублей предполагается потратить на доработку проекта строительства автодороги через лес по ул. Механизаторов - от ул. Л. Чайкиной до ул. Громовой. Напомним, в декабре 2017 года жители Тольятти отклонили данный проект на общественных слушаниях, однако, власти, судя по всему, от него не отказались.
В рамках софинансирования на строительство аллеи в честь 50-летия АВТОВАЗа на ул. Революционной в 2018 году будут направлены 8,7 млн рублей. Более 6 млн рублей предполагается потратить на проектирование и строительство детского сада № 210 «Ладушки» по адресу Южное шоссе, 43 (20 квартал).
Еще 6,1 млн рублей уйдут на строительство общеобразовательной школы на 1600 мест в 20 квартале. И почти 8 млн рублей предполагается потратить на реконструкцию новой площадки театра «Колесо» по адресу ул. Свердлова, 11а (бывшее здание клуба «Пирамида»), пишет TLTgorod.
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