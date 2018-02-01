В Тольятти приостановлена программа поддержки СОНкО
1 февраля 2018 13:08
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В Тольятти приостановлено действие постановления администрации «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНкО) путем предоставления субсидий на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере поддержки гражданских инициатив по организации досуга среди населения, поддержки детей, благоустройства городского округа Тольятти».
Действие постановления приостановлено на весь 2018 год, до 1 января 2019 года. Соответствующий документ сегодня, 1 февраля, подписал глава Тольятти Сергей Анташев. В постановлении говорится о порядке принятия и рассмотрения заявлений от СОНкО на поддержку различных социально полезных для горожан инициатив. Это значит, что в течение всего 2018 года администрация Тольятти, как минимум, не будет принимать и рассматривать новые заявления от СОНкО.
Отразится ли новое постановление на обязательствах по поддержке СОНкО на 2018 год, пока неясно. Напомним, что в 2018 году на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в бюджете Тольятти заложено почти 43,3 млн рублей. Из них львиная доля - 38 млн рублей - предназначена на оплату труда новым работникам: управляющим микрорайонами из средств, которые направляются в МКУ «Центр общественных инициатив».
В соответствии с ранее принятой программой по поддержке СОНкО, в 2019 году работа таких организаций должна быть просубсидирована на общую сумму 8,8 млн рублей. Теперь очевидно, что эта цифра под вопросом.
Отметим, что на данный момент в Тольятти числится более 200 СОНкО. К ним относятся ТОСы, ветеранские, молодежные, патриотические и правозащитные организации, объединения инвалидов, творческие союзы (культура, искусство), фонды различной направленности, этнические и религиозные организации, сообщает TLTgorod.
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