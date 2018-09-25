В Тольятти постоянно анализируют воздух из-за смога
25 сентября 2018 14:01
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Тем временем горожане собираются провести второй митинг против загрязнения воздуха.
В Автограде ужесточили контроль за экологической обстановкой. Отбор проб атмосферного воздуха и их анализ специалисты проводят даже в ночное время. Об этом стало известно во время оперативного совещания правительства Самарской области.
Представители власти отметили, что накоплению вредных веществ в атмосфере поспособствовала плохая погода. Оттого и смог над городом. На это глава региона Дмитрий Азаров ответил, что погодные условия — это не объяснение. Он поручил выяснить, какие предприятия выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу.
— Наблюдение за уровнем загрязнения воздуха и оценку качества атмосферы в Тольятти ведет Приволжское УГМС, — сообщил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. — Внеплановые проверки также проводят независимые лаборатории и представители управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Самарской области совместно с сотрудниками прокуратуры.
С июня по сентябрь 2018 года эксперты зафиксировали 8 случаев превышения нормы загрязнения воздуха. Высоких и экстремально высоких нарушений специалисты не выявили.
Тем временем горожане собираются провести второй митинг против загрязнения воздуха. Он состоится в субботу, 29 сентября, с 14:00 до 17:00 в парке Старого города. Активисты соберутся рядом с памятником Ленину.
Проблема загрязнения воздуха в Тольятти обострилась летом. В июле жители пожаловались на дымку, повисшую над городом. Тогда чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.
Затем, в середине августа, прокуратура Центрального района возбудила свыше 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.
Более 10 тысяч тольяттинцев уже подписали петицию с требованием привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, и прекратить выбросы в атмосферу. Первый массовый митинг состоялся в воскресенье, 23 сентября. Во время акции присутствующие могли подписать петицию в адрес Всемирной организации здравоохранения. Всего за одно мероприятие организаторы собрали около 1 200 подписей, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
В Автограде ужесточили контроль за экологической обстановкой. Отбор проб атмосферного воздуха и их анализ специалисты проводят даже в ночное время. Об этом стало известно во время оперативного совещания правительства Самарской области.
Представители власти отметили, что накоплению вредных веществ в атмосфере поспособствовала плохая погода. Оттого и смог над городом. На это глава региона Дмитрий Азаров ответил, что погодные условия — это не объяснение. Он поручил выяснить, какие предприятия выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу.
— Наблюдение за уровнем загрязнения воздуха и оценку качества атмосферы в Тольятти ведет Приволжское УГМС, — сообщил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. — Внеплановые проверки также проводят независимые лаборатории и представители управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Самарской области совместно с сотрудниками прокуратуры.
С июня по сентябрь 2018 года эксперты зафиксировали 8 случаев превышения нормы загрязнения воздуха. Высоких и экстремально высоких нарушений специалисты не выявили.
Тем временем горожане собираются провести второй митинг против загрязнения воздуха. Он состоится в субботу, 29 сентября, с 14:00 до 17:00 в парке Старого города. Активисты соберутся рядом с памятником Ленину.
Проблема загрязнения воздуха в Тольятти обострилась летом. В июле жители пожаловались на дымку, повисшую над городом. Тогда чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.
Затем, в середине августа, прокуратура Центрального района возбудила свыше 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.
Более 10 тысяч тольяттинцев уже подписали петицию с требованием привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, и прекратить выбросы в атмосферу. Первый массовый митинг состоялся в воскресенье, 23 сентября. Во время акции присутствующие могли подписать петицию в адрес Всемирной организации здравоохранения. Всего за одно мероприятие организаторы собрали около 1 200 подписей, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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Комментарии
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