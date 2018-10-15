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В Тольятти посадили 1,7 га леса за счет макулатуры, которую собрал и передал на вторичную переработку «СИБУР Тольятти». Посадка прошла в 49 квартале тольяттинского леса (недалеко от пансионата «Радуга») в рамках акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево», инициированной городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» совместно с компанией «Пакмил» при поддержке администрации г.о.Тольятти.За счет передачи бумажного вторсырья на переработку были проведены подготовительные работы по расчистке территории и закуплено более 5 тысяч двухлетних саженцев.Компания СИБУР участвует в восстановлении тольяттинского леса на системной основе. Всего за 8 лет при поддержке компании работники посадили более 150 тысяч саженцев на территории почти 36 га леса, что по площади сравнимо с 50 футбольными полями.