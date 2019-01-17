В Тольятти отстранили педагога, ударившего девочку на уроке

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Утро 17 января в МБУ "Школа № 93" началось с экстренного совещания с участием и.о. руководителя департамента образования администрации г.о. Тольятти Ларисы Лебедевой, руководства и педагогического коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. Цель встречи - детально разобраться в конфликте между учителем биологии и ученицей 5 класса, о котором стало известно накануне вечером.Для объективной оценки ситуации в школе проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования. При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми. На время проведения проверки учитель отстранен от работы, сообщает мэрия Тольятти.Как сообщалось ранее, появилась видеозапись, на которой видно, как учительница дала пощечину девочке.