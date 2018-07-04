В Тольятти МАУ ДКИТ объявляет о наборе детей в творческие коллективы

107

В преддверии нового творческого сезона, а именно - 26 августа в 10.00 во Дворце культуры, искусства и творчества пройдет единый день кастинга. Принять участие в мероприятии могут юные и самые маленькие тольяттинцы! В последнее воскресенье августа ребята в возрасте от 3-х до 13 лет попробуют свои силы в музыке, хореографии, моде, вокальном мастерстве, а также в направлении малых театральных форм.Открыть Тольятти новые таланты готовы популярные в городе коллективы: «Ритм Планеты», «Креатив», «Триумф», Народная цирковая студия, «Феерия», «Династия», «Веселые нотки», «Аксиния», «PROTEST» и «Маленький Моцарт».Сделав три шага к мечте, ты станешь частью самой большой творческой команды нашего города.ШАГ №1 - посетить общий сбор 26 августа в 10.00;ШАГ №2 - пройти кастинг по выбранному направлению;ШАГ №3 - заключить договор.Ждем всех желающих 26 августа по адресу: ул. Юбилейная, 8. Подробности по телефону: 35-48-02.