Тольяттинцы просят организовать в городе больше площадок для игровых видов спорта

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На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное г.о. Тольятти. Напомним, администрация инициировала проведение опроса, чтобы выяснить каких спортивных площадок не хватает на территории города, чтобы впоследствии запланировать их строительство.Общедоступные спортплощадки – это один из аспектов формирования комфортной городской среды в городе. Сегодня производители и поставщики оборудования для многофункциональных уличных комплексов предлагают большой ассортимент продукции – от привычных детских горок, каруселей и лесенок до различных специализированных тренажеров для занятий тяжелой атлетикой и воркаутом. Целью голосования было выяснить, какие именно виды площадок предпочитают видеть в своих дворах и на общественных территориях жители Тольятти.Первый вопрос голосования на портале «Вместе» позволил выяснить, насколько вообще востребованы уличные спортивные площадки в Тольятти. Оказалось, что большинство – 41% жителей, принявших участие в голосовании, посещают уличные спорткомплексы ежедневно. Еще 31% тольяттинцев занимаются на площадках довольно регулярно – раз в неделю. Таким образом, оборудовать в городе дополнительные доступные пространства для спорта действительно необходимо. К слову, среди участников голосования из других городских округов и муниципалитетов региона, процент тех, кто часто посещает спортплощадки, значительно ниже.Результаты ответов на второй вопрос голосования показали, что большинство жителей хотели бы активнее заниматься командными и игровыми видами спорта. Именно многофункциональные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса получили большинство голосов пользователей и стали лидерами голосования. Этот вариант ответа поддержали 29% горожан и 33% постоянных гостей города. Самым популярным этот ответ оказался и среди всех участников опроса, безотносительно к месту проживания в Самарской области (31%).Не лишними, по мнению тольяттинцев, на территории города будут и новые детские площадки. За этот вид уличных игровых комплексов проголосовали 28% горожан. На втором месте по популярности этот вариант ответа и среди тех, кто часто приезжает в Тольятти (23%). 22% и 21% жителей поддерживают также установку на площадках оборудования для воркаута и стационарных механических уличных тренажеров. Примерно такой же процент голосов набрали эти варианты ответа и среди тех участников опроса, которые постоянно не проживают, но регулярно бывают в Тольятти.- Объекты благоустройства оборудуются в первую очередь по наказу горожан и для горожан, а потому я считаю правильным и необходимым условием – советоваться с жителями, узнавать их мнение по таким социально-значимым вопросам. Отрадно осознавать, что спортивные площадки с каждым годом становятся все более востребованы тольяттинцами. При том, что уже построены десятки новых спортплощадок на территориях школ и общественных пространств, жители хотят их видеть буквально в каждом дворе. Мы со своей стороны, конечно, поддерживаем стремление горожан к занятиям физкультурой и спортом, а потому продолжим активную работу в этом направлении. А данные, полученные в ходе опроса, будут обязательно учтены при планировании мероприятий по формированию комфортной городской среды, - подчеркнула заместитель главы города – руководитель аппарата администрации Тольятти Татьяна Блинова.Фото pixabay.com