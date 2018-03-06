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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинскую набережную сдадут в частные руки

6 марта 2018 11:38
264
Тольяттинскую набережную сдадут в частные руки Планируется заключить концессионное соглашение.
Планируется заключить концессионное соглашение.

Мэрия Автограда планирует в 2018 г. заключить по объекту концессионное соглашение. 5 марта чиновники дополнили перечень, администрация предложила внести в список «берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Тольятти». Об этом в твиттере сообщает "Самарское обозрение".
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