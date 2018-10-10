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Тольяттинские депутаты решают, продолжать заседание в понедельник или все-таки сегодня выбрать спикера

10 октября 2018 11:24
137
Тольяттинские депутаты решают, продолжать заседание в понедельник или все-таки сегодня выбрать спикера Сегодняшнее заседание думы Тольятти началось с опозданием на 20 минут.
Сегодняшнее заседание думы Тольятти началось с опозданием на 20 минут.

В самом начале депутатам был предложен вопрос, продолжить заседание в понедельник, 15 октября, или все-таки попытаться решить ключевые вопросы по избранию спикера и его заместителей от каждой фракции сегодня. Единороссы настаивают на втором варианте, апеллируя к интересам избирателей.

В ответ на эту манипуляцию коммунисты напомнили, что новый регламент был принят без согласования с прокуратурой, заключения которой у депутатов до сих пор нет. Судя по этой дискуссии, консультации, которые шли с пятницы, эффекта не дали. В ответ единороссы прямым текстом предложили «поскупиться своими политическими амбициями» и отказаться от поддержки в выдвижении спикером коммуниста Юрия Сачкова, пишет "СО ОНЛАЙН".
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