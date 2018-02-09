Тольятти получит почти полмиллиарда рублей на строительство клиники
9 февраля 2018 13:12
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Федеральные власти перечислят Самарской области 468098000 рублей. Их направят на строительство здания поликлиники №3 в 19-м квартале Тольятти. Открыть медучреждение планируют уже в следующем году. Оно будет рассчитано на одну тысячу посетителей в смену.
— Деньги будут распределены на два года. В этом году выделят 329,4 млн рублей, а в следующем — почти 138,7 млн рублей, — говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
А тем временем региональные власти решают судьбу 12 больниц, строительство которых застопорилось на годы по разным причинам. Например, строительство второго корпуса больницы в Клявлино уже дважды замораживали. Но при этом рабочие подвели к зданию все коммуникации и соединили его с основным корпусом подземным переходом.
А в Самаре из-за изменений требований законодательства оказался под угрозой закрытия проект строительства детской психиатрической больницы, пишет 63.ру.
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