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Новости /  Новости Тольятти  

Тольятти получит почти полмиллиарда рублей на строительство клиники

9 февраля 2018 13:12
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Тольятти получит почти полмиллиарда рублей на строительство клиники Деньги будут распределены на два года.
Деньги будут распределены на два года.

Федеральные власти перечислят Самарской области 468098000 рублей. Их направят на строительство здания поликлиники №3 в 19-м квартале Тольятти. Открыть медучреждение планируют уже в следующем году. Оно будет рассчитано на одну тысячу посетителей в смену.

— Деньги будут распределены на два года. В этом году выделят 329,4 млн рублей, а в следующем — почти 138,7 млн рублей, — говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

А тем временем региональные власти решают судьбу 12 больниц, строительство которых застопорилось на годы по разным причинам. Например, строительство второго корпуса больницы в Клявлино уже дважды замораживали. Но при этом рабочие подвели к зданию все коммуникации и соединили его с основным корпусом подземным переходом.

А в Самаре из-за изменений требований законодательства оказался под угрозой закрытия проект строительства детской психиатрической больницы, пишет 63.ру.
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