Суд может оставить Тольятти без главы?

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Вступая в должность главы Тольятти, Сергей Анташев поклялся экс-губернатору Николаю Меркушкину "слушать, слышать и пахать". Однако жалобы, которые подают на него горожане в суд, говорят о том, что слушать и слышать у Анташева получается неважно, пишет СитиТраффик Так, суд Центрального района рассмотрел несколько дел в отношении главы Тольятти и оштрафовал его на суммы от 1 до 5 тысяч рублей за нарушение порядка предоставления государственных услуг, нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов.Юристы администрации пытались обжаловать некоторые из них, приводя в качестве аргумента тот факт, что виноваты на самом деле подчиненные главы, которые выполнили свои должностные обязанности ненадлежащим образом, однако на суд это не произвело впечатления.Более того, продолжая работать с обращениями граждан и предоставлением госуслуг столь же ответственно, Сергей Анташев за повторное нарушение закона рискует быть дисквалифицированным на срок от 3 до 6 месяцев.Подчиненные главы города тем временем не отстают от начальства и даже превосходят его. Как сообщал ранее "СитиТрафик", в Тольятти суды завалены жалобами на первого заместителя главы Тольятти Игоря Ладыку и заместителя главы по имуществу и градостроительству Виктора Андреянова. Прегрешения у чиновников те же, что и у их руководства, но протоколов в разы больше — более, чем по 30.Как стало известно порталу, Игорь Ладыка до сих пор оплатил не все из назначенных по этим протоколам штрафов. А это значит, что он может стать фигурантом дела за уклонение от исполнения административного наказания и получить административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.Нам, разумеется, не приходит в голову, что Сергей Анташев допустит повторное нарушение закона, которое может повлечь его дисквалификацию. Также не вызывает сомнений, что Игорь Ладыка соберется с силами и оплатит накопившиеся у него штрафы. Но если все же предположить, что случилось худшее — город остался без главы и его первого зама, то нужно понимать, кто из команды нынешнего главы сможет подхватить упавшее знамя.

Следующей по "старшинству" идет заместитель по социальным вопросам Юлия Баннова, на увольнении которой настаивает прокуратура. В такой ситуации надеяться остается только на Виктора Андреянова. Но учитывая, что и на него поданы десятки жалоб за нарушение закона, испытывать оптимизм в данном случае не выходит.