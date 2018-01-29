Суд может оставить Тольятти без главы?
29 января 2018 12:58
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Вступая в должность главы Тольятти, Сергей Анташев поклялся экс-губернатору Николаю Меркушкину "слушать, слышать и пахать". Однако жалобы, которые подают на него горожане в суд, говорят о том, что слушать и слышать у Анташева получается неважно, пишет СитиТраффик.
Так, суд Центрального района рассмотрел несколько дел в отношении главы Тольятти и оштрафовал его на суммы от 1 до 5 тысяч рублей за нарушение порядка предоставления государственных услуг, нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов.
Юристы администрации пытались обжаловать некоторые из них, приводя в качестве аргумента тот факт, что виноваты на самом деле подчиненные главы, которые выполнили свои должностные обязанности ненадлежащим образом, однако на суд это не произвело впечатления.
Более того, продолжая работать с обращениями граждан и предоставлением госуслуг столь же ответственно, Сергей Анташев за повторное нарушение закона рискует быть дисквалифицированным на срок от 3 до 6 месяцев.
Подчиненные главы города тем временем не отстают от начальства и даже превосходят его. Как сообщал ранее "СитиТрафик", в Тольятти суды завалены жалобами на первого заместителя главы Тольятти Игоря Ладыку и заместителя главы по имуществу и градостроительству Виктора Андреянова. Прегрешения у чиновников те же, что и у их руководства, но протоколов в разы больше — более, чем по 30.
Как стало известно порталу, Игорь Ладыка до сих пор оплатил не все из назначенных по этим протоколам штрафов. А это значит, что он может стать фигурантом дела за уклонение от исполнения административного наказания и получить административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Нам, разумеется, не приходит в голову, что Сергей Анташев допустит повторное нарушение закона, которое может повлечь его дисквалификацию. Также не вызывает сомнений, что Игорь Ладыка соберется с силами и оплатит накопившиеся у него штрафы. Но если все же предположить, что случилось худшее — город остался без главы и его первого зама, то нужно понимать, кто из команды нынешнего главы сможет подхватить упавшее знамя.
Следующей по "старшинству" идет заместитель по социальным вопросам Юлия Баннова, на увольнении которой настаивает прокуратура. В такой ситуации надеяться остается только на Виктора Андреянова. Но учитывая, что и на него поданы десятки жалоб за нарушение закона, испытывать оптимизм в данном случае не выходит.
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