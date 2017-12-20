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Проект новой набережной Тольятти будет готов в декабре 2018 года

20 декабря 2017 14:03
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Проект новой набережной Тольятти будет готов в декабре 2018 года
Разработчиком и главным распорядителем бюджетных средств по проекту реконструкции набережной на сегодняшний день является область.

Вчера, 19 декабря, депутаты Тольяттинской городской думы обсуждали информацию городской администрации о том, что сделано в 2017 году в рамках программы празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Особый интерес народных избранников вызвала подготовка проекта новой набережной Автозаводского района.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти Сергей Арзамасцев, с министерством строительства Самарской области согласовано техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ. МП "Инвентаризатор" изготовлен технический план на единый недвижимый комплекс "Набережная Автозаводского района г.о. Тольятти". На это же счет подготовлено постановление администрации, но пока без учета ливнеспусков - в этой части проект еще не согласован.

Планируемый срок выполнения работ по проектированию и получению положительного заключения госэкспертизы по набережной - декабрь 2018 года. Арзамасцев отметил, что разработчиком и главным распорядителем бюджетных средств по проекту реконструкции набережной на сегодняшний день является область, но есть планы передать проект в город, пишет TLTgorod.
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