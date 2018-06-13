Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарский бизнесмен улетел на 2 дня и лишился нового «Мерседеса»
Самарский бизнесмен улетел на 2 дня и лишился нового «Мерседеса»
Во время ЧМ-2018 метро в Самаре будет работать с 6 часов утра до 2 часов ночи
Во время ЧМ-2018 метро в Самаре будет работать с 6 часов утра до 2 часов ночи
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре выступят артисты оперы и балета, Волжский народный хор и легендарная группа ДДТ
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре выступят артисты оперы и балета, Волжский народный хор и легендарная группа ДДТ
Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы от Самарской области
Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы от Самарской области
Глава контрразведки США рекомендовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ в Россию
Глава контрразведки США рекомендовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ в Россию
Ремонт Красноглинского шоссе в Самаре завершится в октябре
Ремонт Красноглинского шоссе в Самаре завершится в октябре
Австралийские болельщики бросили вызов правительству Самарской области
Австралийские болельщики бросили вызов правительству Самарской области
В Самаре
В Самаре "Мазда" снесла 5 припаркованных машин и перевернулась
сегодня  Среда, 13 июня, 14:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  Новости Тольятти  

После строительства нового депо в ОЭЗ Тольятти не нашлось времени и денег на пожарных

13 июня 2018 12:15
После строительства нового депо в ОЭЗ Тольятти не нашлось времени и денег на пожарных Вопрос до сих пор окончательно не решен.
Вопрос до сих пор окончательно не решен.

Новое современное пожарное депо на территории Особой экономической зоны «Тольятти» (ОЭЗ), на которое ушло 93 млн рублей, уже полгода пустует. Выделив деньги на строительство объекта, чиновники позабыли, что в депо нужны еще и пожарные. Вопрос до сих пор окончательно не решен.

Депо на 4 машины предусматривалось планом мероприятий по обустройству ОЭЗ, утвержденным еще в 2011 году. Размещенная здесь пожарная команда должна была бы выезжать по сигналу не только на объекты ОЭЗ «ППТ «Тольятти», но и на территории сельских поселений Подстепки, Приморский, Русская Борковка, в которых находится 15 социально значимых объектов. Ежегодно здесь происходит в среднем до 140 пожаров, пишет "СО ОНЛАЙН".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
980
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1508
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1637
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1876
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1290
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1265
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1756
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2073
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2142
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4072
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4287
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4332
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
3776
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3699
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4425
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3826
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4259
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3930
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4178
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4046
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
3812
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3220
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3754
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11858
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4363
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3324
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2932
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3431
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
4011
Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
 Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3449


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре выступят артисты оперы и балета, Волжский народный хор и легендарная группа ДДТ
Фестиваль "Барабаны мира-2018" с 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах вблизи Тольятти
В день России в Самаре пройдет Парад Фейерверков
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда