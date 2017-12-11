Общероссийский день приема граждан пройдет в Тольятти

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При себе необходимо иметь паспорт.

12 декабря в День Конституции Российской Федерации в структурных подразделениях администрации Тольятти пройдет общероссийский день приема граждан.

Записаться на прием к заместителям главы городского округа можно в общественной приемной администрации по адресу: ул. Карла Маркса, д. 42, каб. 106 с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). Прием будет проводиться в каб. 109 в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт.