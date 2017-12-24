Лучший школьный повар России работает в Тольятти
24 декабря 2017 11:25
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20 декабря в Москве состоялся финал Первого Всероссийского конкурса на лучшую школьную столовую. В конкурсе приняли участие 37 регионов России и среди них - Самарская область.
Организатор конкурса - Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского.
Среди членов жюри - эксперты WorldSkills по компетенции "Поварское дело", которые оценивали поваров по мировым стандартам.
Лучшим поваром городской школьной столовой признана Левина Ольга Александровна, повар МБОУ г.о.Тольятти "Школа № №56".
Ольга Александровна - работник ЗАО КШП "Дружба", специалист с высшим профессиональным образованием (бакалавр по направлению подготовки: «Технология продукции и организация общественного питания»). В профессии более 11 лет.
Школа № 56 г.о. Тольятти, которую она представляла на конкурсе, удостоена Гран-при в номинации "Лучшая городская школьная столовая".
Победители конкурса получили памятные подарки и Дипломы, сообщает минобрнауки региона.
Фото: Минобрнауки Самарской области.
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